Il CEO di Ubisoft approva l'acquisizione di Activision Blizzard e la definisce 'una buona notizia' per l'industria

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è stata piuttosto controversa – e lo è ancora dato che manca la pronuncia della CMA britannica – ma ormai è prossima alla conclusione. Tuttavia, nonostante l'opposizione di alcuni, soprattutto Sony, Ubisoft ritiene che sia una "buona notizia" per l'intero settore.

Ad affermarlo è stato Yves Guillemot, CEO del publisher francese, il quale ritiene che l'operazione di Microsoft non faccia altro che confermare le potenzialità della strategia intrapresa da Ubisoft. Il dirigente, infatti, ha sottolineato l'importanza di King nell'ambito dell'accordo e quanto il settore videoludico si stia muovendo verso il mobile.

"Penso che sia una buona notizia che la transazione possa andare in porto perché sta dimostrando il potere delle IP e la direzione intrapresa dall'industria. Quindi, ci saranno molte opportunità in futuro per tutte le aziende" ha esordito Guillemot durante l'ultima riunione con gli investitori.

In tale occasione gli è anche stato chiesto cosa ne pensasse della scelta di Ubisoft di rimanere indipendente, in un settore che si sta consolidando proprio attraverso le maxi acquisizioni come quella portata a termine da Microsoft.

"Sta anche mostrando il valore delle IP che possono essere giocate su PC e console, ma anche su dispositivi mobili, e questo ci consente di espanderci ulteriormente a livello globale – e quando diciamo mondiale intendiamo davvero in ogni parte del mondo – e questa è una fantastica opportunità. Microsoft sta confermando che la parte mobile dell'accordo con Activision è importante, quindi tutti gli investimenti che stiamo facendo per essere più forti sul mobile sono in linea con questo, tutti elementi che consentiranno all'azienda di crescere" ha dichiarato il CEO.

In effetti, Ubisoft ha investito profondamente nel settore mobile: nei prossimi mesi verrà rilasciato Rainbow Six Siege Mobile, una delle IP di punta per l'editore tra i live-service. Allo stesso modo, durante l'Xbox Games Showcase, è stato anche annunciato Assassin's Creed: Codename Jade, un gioco open world ambientato in Cina pubblicato da Level Infinite, una succursale di Tencent.

Difficile stabilire adesso se la scelta di rimanere indipendente sia stata corretta. Di certo, come hanno dimostrato i numeri di Call of Duty, la scelta di investire nel settore mobile è senza dubbio azzeccata. Non rimane che capire se Ubisoft riuscirà a tenere il passo delle realtà già affermate come King.