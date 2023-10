I requisiti PC di Alan Wake II sono da incubo

Alan Wake II è in arrivo il 27 ottobre su PC, Playstation 5 e Xbox Series X|S. Ad accompagnare il gioco, che promette di essere uno dei Tripla A più importanti dell'anno, ecco gli immancabili requisiti per PC. Remedy Entertainment ha puntato in alto per il comparto grafico, d'altronde il gioco supporterà oltre al ray tracing anche il DLSS 3.5 di NVIDIA, decisivo per giocare in path tracing (o full ray tracing se preferite).

I requisiti sono spezzati in due, senza o con ray tracing. Per quanto riguarda i primi, la configurazione minima richiesta per giocare a 1080p con dettagli bassi a 30 fps prevede un processore Intel Core i5-7600K o un equivalente AMD, affiancato da 16 GB di RAM e una GPU GeForce RTX 2060 o RX 6600 con 6 GB di VRAM. Da segnalare che Remedy Entertainment consiglia di impostare DLSS 2 o FSR 2 su Quality. In tutte le configurazioni è consigliato l'uso di un SSD con spazio di storage di almeno 90 GB.



La configurazione consigliata è suddivisa per risoluzione: per giocare con dettagli medi a 1080p e 60 fps la software house consiglia un Ryzen 7 3700X o un equivalente Intel, 16 GB di RAM e una scheda video come la RTX 3070 o la RX 6700 XT. In questo caso si suggerisce di impostare le tecnologie di upscaling su Performance.

Se invece si vuole giocare a 1440p con dettagli media a 30 fps, il sistema consigliato differisce per la GPU consigliata - GeForce RTX 3060 o RX 6600 XT - nonché per l'impostazione dell'upscaling su Balanced.

La configurazione per giocare in 4K High a 60 fps necessita di schede video di ultima generazione come la RTX 4070 o la RX 7800 XT, mentre il resto della configurazione è identica ai requisiti consigliati. Anche in questo caso gli sviluppatori suggeriscono di impostare DLSS 2 o FSR 2 su Performance.

Passando al ray tracing, il preset Low, ovvero grafica su medio e ray tracing su basso, impone l'uso di una GeForce RTX 3070 o 6800 XT per giocare a 1080p e 30 fps, attivando le tecnologie di upscaling su Quality. Il preset Medium, invece, richiede l'impiego di una GeForce RTX 4070: questo preset prevede la grafica raster su medio, il ray tracing su medio e il path tracing attivo. Il tutto per giocare a 1080p e 60 fps.

Infine, il preset High - grafica raster High, ray tracing High e path tracing attivo - prevede una GeForce RTX 4080, ma anche l'attivazione dell'upscaling su Performance per giocare in 4K a 60 fps.

Requisiti molto elevati sulla carta, ma vedremo come si comporterà il gioco una volta che potremo giocarlo sui nostri PC. Il vostro quale esperienza potrebbe garantirvi? Fatecelo sapere nei commenti!