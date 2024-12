I publisher non stanno comunicando date di uscita? Avrebbero paura di GTA VI

Stando a quanto riportato da Jason Shreier, i publisher di videogiochi non hanno intenzione di condividere le date di uscita dei loro giochi fin quando Rockstar non comunicherà quella di GTA VI. La paura della concorrenza sarebbe troppa.

In un suo pezzo su Bloomberg, Jason Shreier ha spiegato la ragione secondo cui, di recente, i publisher non stanno comunicando le date d'uscita dei loro prossimi titoli. La causa sarebbe il rilascio di GTA VI e, più in particolare, il rischio di far coincidere i propri titoli con quello di Rockstar.

Shreier cita alcune fonti a conoscenza della questione. Queste gli avrebbero riferito che tra i publisher circola un certo timore in merito all'uscita di quello che è ufficialmente il gioco più atteso del 2025. D'altronde, GTA è un franchise da record e negli anni non ha fatto altro che aumentare la sua popolarità, al punto che il trailer del nuovo capitolo è diventato rapidamente uno dei video più visti su YouTube.

Inutile dire che posizionare il rilascio di un titolo concorrente nello stesso periodo d'uscita di GTA VI costringerebbe molti utenti a dare priorità a uno solo dei due, con un esito scontato nella maggior parte dei casi. Per tale ragione, i publisher sarebbero in attesa della data definitiva che Rockstar non ha ancora comunicato.

Peraltro, un eventuale ritardo non sarebbe neanche una novità per lo sviluppatore americano. Sin dai tempi di GTA San Andreas, rilasciato nel lontano 2004, tutti i capitoli del franchise hanno spostato almeno una volta la data d'uscita, il che rende ancora più difficile il calcolo per i concorrenti.

Va sottolineato che la scelta della data d'uscita di un gioco non è mai causale, ma da sempre i publisher valutano la concorrenza per selezionare un periodo ottimale. L'uscita di Baldur's Gate 3, ad esempio, è stata perfino anticipata per evitare lo scontro con Starfield.

Al momento, GTA VI è stato confermato solo per Xbox Series X|S e PlayStation 5 e l'uscita fissata per l'autunno del 2025 senza alcuna data esatta. Tuttavia, pare che nel caso del titolo Rockstar i concorrenti vogliano praticamente una certezza prima di muoversi.