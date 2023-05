I/O FLIP: il nuovo gioco di Google realizzato con strumenti di intelligenza artificiale generativa

I/O FLIP mette insieme alcuni dei principali strumenti di intelligenza artificiale generativa di Google allo scopo di dimostrare il loro potenziale in vista di Google I/O, l'evento in cui Mountain View dettaglierà tutte le novità sui suoi progetti. Si tratta di un gioco di carte dove i personaggi alla base di queste ultime sono generate tramite DreamBooth e Muse, un modello di generazione basato su deep learning che converte testi in immagini, mentre i testi che le accompagnano sono scritti dall'Api PaLm.

L'interfaccia utente del gioco e le animazioni sono create in Flutter e il backend è scritto in Dart, mentre l'hosting e la condivisione vengono gestiti tramite Firebase e Google Cloud. I/O FLIP è basato su meccaniche di gioco piuttosto semplici, ma si rivela avvincente e capace di creare un certo livello di assuefazione, mimando il più popolare Marvel SNAP.

All'inizio della partita, il giocatore deve selezionare la classe e il potere del proprio personaggio e, sulla base di queste scelte, il gioco determinerà un mazzo di carte, all'interno del quale bisogna sceglierne 3 da poter schierare poi strategicamente durante la partita vera e propria. Dopo un veloce matchmaking, dovremo poi scegliere l'ordine con il quale schierare le carte a nostra disposizione rispetto a quelle del nostro avversario.

Ogni carta si contraddistingue per un potere elementale, che può essere aria, acqua, fuoco, metallo o terra, e da un valore di forza che va da 10 a 100. Vince la partita chi ha la meglio su almeno 2 dei tre confronti fra carte previsti. Poi, si scala la classifica nel momento in cui si raggiunge un numero sufficiente di sfide vinte consecutivamente. Migliaia di immagini di personaggi sono state realizzate per rendere variegate le carte, tra cui abbiamo Dash, Sparky, Dino e Android.

Google ha reso disponibile il codice sorgente del suo nuovo gioco mentre si può giocare cliccando qui. Quanto al Il Google I/O 2023, è previsto per questa sera alle ore 19 italiane: qui i dettagli su come seguirlo.