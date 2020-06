I giochi EA tornano su Steam (con uno sconto interessante) dopo anni di esclusività su Origin

Electronic Arts lo aveva annunciato lo scorso anno: finisce il periodo di esclusività su Origin per una serie di giochi del suo catalogo, anche piuttosto recenti. Dopo Star Wars Jedi: Fallen Order, altri 13 giochi EA sono adesso acquistabili e giocabili tramite Steam.

Si tratta di Dragon Age Inquisition, Dragon Age 2, Mirror's Edge Catalyst, Burnout Paradise Remastered, Unravel, Unravel 2, Fe, Sea of ​​Solitude, Need for Speed, Need for Speed ​​Rivals, Need for Speed Heat, Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville e Crysis 3. Tutti questi giochi possono essere adesso acquistati con uno sconto del 50%.

Giochi come Apex Legends, Battlefront II, Battlefield V o The Sims 4 non sono ancora disponibili su Steam, ma in passato EA ha annunciato piani similari anche per loro. I titoli che si concentrano fortemente sul multiplayer, infatti, vedranno la transizione da Origin a Steam qualche mese dopo rispetto alla prima ondata. In tutti i casi verrà supportato il cross-play tra Origin e Steam, in modo che sia possibile ritrovarsi nelle medesime sessioni di gioco a prescindere dal client utilizzato.

Sebbene non sia stata data una data specifica, anche EA Access sarà presto disponibile su Steam. Pagando un abbonamento, sarà possibile accedere alle versioni di prova dei titoli recenti e senza costi aggiuntivi a una selezione di titoli meno recenti in versione completa. Origin Access Premiere, ovvero il servizio di livello superiore, offre anche l'accesso sin dal day one ai giochi più recenti ma, mentre EA Access è stato disponibile su altre piattaforme, tra cui Xbox One e PlayStation 4, la versione Premiere di EA Access rimane un'esclusiva di Origin.