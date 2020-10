Hyper Scape: al via la Stagione 2 del battle royale, ecco tutte le novità

Le battaglie reali sono diventate ancora più adrenaliniche con il debutto di Hyper Scape, first-person shooter realizzato da Ubisoft Montreal e pubblicato lo scorso agosto su PC e console in forma gratuita. Dopo aver conquistato migliaia di giocatori, lo sparatutto si appresta ad entrare nella sua Stagione 2, introducendo nuovi contenuti, modalità di gioco inedite e feature aggiuntive che migliorano ulteriormente la formula originale.

Hyper Scape - Season 2: nuove armi e modalità di gioco



Nel corso della Stagione 1, i giocatori di Hyper Scape si sono imbattuti in alcuni misteriosi glitch in quel di Neo-Arcadia, principale scenario dello shooter free-to-play ambientato nel 2054.

Come spiega Ubisoft nel comunicato ufficiale, questi indizi "suggerivano la presenza di qualcosa fuori dal controllo di Hyper Scape. Ora per la Prisma Dimensions è arrivato il momento di affrontare questa minaccia a testa alta".

Tra le novità previste per la seconda stagione competitiva, il battle royale proporrà una nuova bocca da fuoco, l'Atrax, in grado di sparare proiettili esplosivi che verranno innescati dopo uno certo quantitativo di tempo. Troveremo anche un'altra abilità, la Piattaforma, con cui evocheremo una piattaforma orizzontale per muoverci facilmente nei vasti scenari dello sparatutto; l'hack sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

La Stagione 2 vedrà anche il debutto di nuove modalità di gioco, ovvero Crown Rush Duo e Floor is Lava. Come suggerisce il nome, la seconda game mode costringerà i giocatori ad allontanarsi dal terreno, tramutatosi in un'enorme distesa di magma letale - l'hack Piattaforma tornerà decisamente utile in questo caso. Nel corso della nuova season assisteremo al ritorno delle tradizionali modalità Crown Rush, Faction War e Turbo Mode, ma non mancheranno altre sorprese da parte di Ubisoft Montreal: la prima sarà l'evento di Halloween svelato dall'ultimo trailer.

Un nuovo sistema di classificazione per Hyper Scape

Hyper Scape si aggiornerà anche sul fronte delle feature, a partire da un inedito sistema di classificazione. Questo consentirà ai giocatori di raggiungere un determinato grado in base alle proprie prestazioni: il rank "sarà deciso in base alle dieci migliori partite di ciascun giocatore: Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante o Campione"; è possibile trovare un sistema molto simile in Tom Clancy's Rainbow Six Siege, altra produzione del team di Montreal. Per l'assegnazione del grado verranno contati solo i match disputati nella modalità Crown Rush Squad.

Un'altra piccola novità coincide con un regalo giornaliero che verrà spedito ai giocatori per ogni giorno in cui parteciperanno alle partite di Hyper Scape. Il regalo potrà contenere Punti battaglia o item cosmetici con cui personalizzare il proprio avatar. Non mancherà un nuovo Pass battaglia, con un ramo gratuito e uno premium di 100 Tier, così come nuove skin per personaggi e armi.

Ricordiamo che Hyper Scape è già disponibile al download gratuito su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il lancio della Stagione 2 è previsto per il prossimo 6 ottobre.