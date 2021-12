Horizon Forbidden West: sistema di combattimento illustrato in immagini

Dopo le abilità di Aloy, Sony PlayStation e Guerrilla Games mostrano il sistema di combattimento del nuovo atteso Horizon Forbidden West, sempre con lo stesso metodo, ovvero con delle bellissime GIF contestualizzate.

“Aloy è una combattente scaltra e agile”, afferma Charles Perain, progettista dei combattimenti, secondo quanto si legge sul PlayStation Blog. “In Horizon Forbidden West, gli strumenti a sua disposizione offrono un’ampia varietà di tattiche per ingaggiare avversari fisicamente più forti, da umani corazzati a Macchine di enormi dimensioni.”

“Le modifiche apportate ai combattimenti non snaturano l’identità di Aloy. Innanzitutto, volevamo rendere il gameplay più profondo e premiare l’abilità dei giocatori inserendo novità come combo in mischia e Cariche valorose. Dedicando un po’ di tempo al perfezionamento delle proprie abilità di combattimento, si possono trovare metodi sempre più efficienti e spettacolari per sbarazzarsi dei nemici. In secondo luogo, volevamo andare incontro a vari stili di gioco per incrementare ulteriormente la libertà di scelta. Tramite nuove armi e nuovi abiti da potenziare presso i banchi da lavoro, i giocatori possono adattare le proprie tattiche. Infine, volevamo creare nemici impegnativi che incoraggiassero i giocatori a usare l’intero repertorio di abilità. Nuovissime Macchine e nemici umani molto progrediti continueranno ad alzare l’asticella durante tutto il gioco!”

Nel post, il team di sviluppo, attraverso le parole di Charles Perain, Combat Designer, e Richard Oud, Gameplay Animation Director, racconta l'evoluzione del combat design della saga a partire da Horizon Zero Dawn e svela le meccaniche di gioco studiate per dare massima libertà di azione in Horizon Forbidden West.

Il team IA ha dato un grande contributo al miglioramento del sistema di combattimento, soprattutto per aumentare il livello di sfida. Il capo programmatore IA Arjen Beij conferma: “Abbiamo reso i nemici più autentici dotandoli di movimenti più fluidi e realistici, per esempio quando loro (o i compagni di Aloy) attraversano terreni irregolari. L’IA di Horizon Zero Dawn era già in grado di adattarsi dinamicamente alla conformazione del terreno, ma ora le sue routine comportamentali prevedono anche la possibilità di saltare e arrampicarsi. Durante il gioco, l’IA è capace di cercare scorciatoie, mentre in passato si sarebbe limitata a compiere lunghe deviazioni.”

Creare battaglie chiare e facilmente leggibili non è stata una priorità soltanto per gli animatori. “Lo stato di un nemico emerge tramite atteggiamento, postura e vocalizzazione”, dichiara Arjen. “Quando sospetta qualcosa, il nemico si avvicina cautamente alla nostra posizione. Può farlo per indagare su una freccia che si è conficcata nelle vicinanze, oppure dopo aver notato una Macchina che abbiamo abbattuto furtivamente.”

Il progettista audio Lovisa Bergdahl racconta che la creazione dell’effetto elementale “collante” ha richiesto un approccio molto pratico.

Aloy non si limita ad affrontare moltissime Macchine minacciose nell’Ovest Proibito: deve anche fare i conti con nuovi e più numerosi nemici umani. Tra questi ci sono i ribelli di Regalla, una fazione della tribù Tenakth. Questo ha portato Guerrilla a ideare un sistema di combattimento più articolato per gli scontri contro gli umani, includendo nuove classi di avversari con comportamenti e funzioni specifiche.

Malgrado tutti i pericoli in agguato nell’Ovest Proibito, Aloy ha molte occasioni per equipaggiarsi e prepararsi ad affrontare i nemici più insidiosi. Spetterà al giocatore decidere come affrontare ogni situazione sfruttando le vostre abilità, l’ambiente e le indicazioni fornite dallo stesso mondo di gioco.

L'Ovest Proibito è una frontiera maestosa ma pericolosa con molte minacce misteriose che Aloy può incontrare. Questo richiede un ulteriore lavoro al team di sviluppo nell'assicurarsi che la protagonista abbia le armi e gli strumenti adatti per poter gestire queste battaglie.

Horizon Forbidden West sarà disponibile su PS4 e PS5 dal 18 febbraio 2022.