Horizon Forbidden West entra in fase gold, ecco quanto spazio occuperà su PS5

L'attesa per Horizon Forbidden West sta per giungere al termine. Il seguito di Zero Dawn in sviluppo presso Guerrilla è ufficialmente entrato in fase gold: il gioco non subirà ulteriori rinvii e, come da programma, arriverà il 18 febbraio su PS4 e PS5. A dare l'annuncio è lo studio olandese, che celebra l'importante traguardo mostrando il gioco in azione su PlayStation 4 per la prima volta. Nel frattempo, in rete trapelano i primi dettagli sulle dimensioni del file d'installazione.

Forbidden West raggiunge la fase Gold, ma come appare su PS4?



Inizialmente previsto per la fine del 2021, Horizon Forbidden West era stato rinviato al febbraio 2022 per consentire agli sviluppatori di Guerrilla di ultimare i lavori sul gioco più ambizioso mai realizzato dal team di Amsterdam. Un paio di mesi extra che si sono rivelati preziosi e che hanno permesso al developer di raggiungere la fase gold con ben tre settimane di anticipo sul lancio globale previsto per il 18 febbraio. Il gioco è dunque pronto per la distribuzione.

We have some exciting news for your all: Horizon Forbidden West has gone GOLD! ✨#HorizonForbiddenWest #RiseAboveOurRuin pic.twitter.com/oRHDtDlxTI — Guerrilla (@Guerrilla) January 27, 2022

Angie Smets, Studio Director ed Executive Producer, ha celebrato quest'impresa svelando il primo gameplay di Horizon Forbidden West registrato su PS4 Pro. Ricordiamo che, fino ad oggi, tutte le demo estrapolate dalla nuova avventura di Aloy erano state catturate su PlayStation 5, il che destava non poche preoccupazioni tra i possessori della console 'old-gen'. Guerrilla rassicura i milioni di giocatori PS4 mettendo in mostra un gioco sorprendente, che dal punto di vista prettamente grafico non ha nulla da invidiare alla controparte next-gen.

"Sia che giochiate sulla vostra console PS4 o su PS5, il nostro team si è assicurato che possiate godere della migliore esperienza di gioco su ogni piattaforma", ha ribadito la Smets, ricordando che il gioco arriverà su entrambe le console il 18 febbraio 2022.

Parlando nello specifico della versione PlayStation 5, su Twitter sono state condivise le prime informazioni inerenti alle dimensioni di Horizon Forbbiden West. A quanto pare l'esclusiva Sony non sarà uno dei titoli più 'leggeri' della libreria PS5: nella versione disponibile al lancio (v01.002.000) Forbidden West peserà ben 97 GB. Curiosamente, le versioni destinate al mercato USA e a quello giapponese occuperanno meno spazio sull'SSD - rispettivamente 86,6 GB e 82,8 GB. Insomma, gli utenti faranno bene a liberare un po' di spazio in vista del lancio.

Un altro attesissimo titolo è entrato poche ore fa in fase gold. Parliamo di Elden Ring, che affiancherà il lancio di Horizon debuttando il 25 febbraio su console e PC.