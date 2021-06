Homeworld 3: nessun profitto per i giocatori che hanno partecipato al crowdfunding

I giocatori che hanno finanziato Homeworld 3 tramite Fig sono stati informati che il programma che avrebbe consentito loro di trarre profitti sulla base del loro investimento è stato interrotto. Un'e-mail condivisa su Reddit assicura che "lo sviluppo di Homeworld 3 sta procedendo bene" ma aggiunge che, "a causa di recenti cambiamenti in Gearbox" non verranno più accettate le prenotazioni per gli investimenti per lo sviluppo del gioco.

Con "recenti cambiamenti in Gearbox" si intende l'acquisizione da parte dell'Embracer Group della stessa Gearbox, perfezionata a inizio anno e dal valore di 1,8 miliardi di dollari. Evidentemente, l'operazione ha modificato la strategia finanziaria della software house guidata da Randy Pitchford, al punto che non sarà possibile mantenere la promessa formulata nella fase di lancio del crowdfunding di Homeworld 3.

Tuttavia, anche se sono cambiati i termini alla base della procedura di finanziamento, nessun giocatore ha speso soldi con la promessa di ottenere dei profitti. Quelle a cui ci si riferisce, infatti, sono solamente prenotazioni per poter effettuare investimenti. Durante la campagna iniziale di crowdfunding di Homeworld 3, infatti, i giocatori potevano riservarsi l'opportunità di investire in azioni del gioco in un momento successivo. In quella fase non è stato addebitato alcun importo, proprio per il fatto che si trattava di un semplice "processo di prenotazione".

Secondo le procedure standard di Fig, infatti, la possibilità di concretizzare gli investimenti viene concessa solo dopo un periodo di tempo dal lancio della campagna iniziale. Ma nel caso di Homeworld 3, il progetto non ha mai raggiunto questa fase. Ad ogni modo, Gearbox assicura che coloro che si sono riservati il ​​diritto di investire riceveranno comunque altri vantaggi.

Homeworld 3 rimane comunque un progetto molto interessante per gli appassionati di strategici spaziali e per chi ha amato i precedenti capitoli della serie. Il gioco è sviluppato da Blackbird Interactive e verrà rilasciato su PC nel 2022. Homeworld 3 è stato annunciato nel 2019 e la campagna di crowdfunding su Fig ha portato nelle casse di Gearbox più di 1,5 milioni di euro.

Blackbird ha già realizzato un ottimo gioco originale del franchise di Homeworld: ovvero, Homeworld Deserts of Kharak.