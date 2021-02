Gearbox Software: lo sviluppatore di Borderlands è stato acquisito per 1,8 miliardi

Arriva un'altra grande acquisizione dall'industria dei videogiochi. Questa volta si parla di Gearbox Software, studio di sviluppo che si cela dietro successi quali Borderlands 3 e titoli più "sfortunati" come Aliens: Colonial Marines e Duke Nukem Forever. La compagnia statunitense è stata appena acquisita per un cifra complessiva di 1,8 miliardi di dollari.



Gearbox nella grande famiglia dell'Embracer Group

Dietro l'operazione c'è l'Embracer Group, compagnia precedentemente nota come Nordic Games. Parliamo della stessa azienda che ha recentemente acquisito 4A Games, sviluppatore della serie Metro, e che possiede società quali Koch Media e THQ Nordic.

La suddetta acquisizione rende Gearbox la settima holding di videogiochi del gruppo svedese. Quest'ultimo provvederà a espandere le operazioni dello studio di sviluppo, il che porterà a un ampliamento del personale e alla creazione di "nuovi brand".

A tal proposito si è espresso Randy Pitchford, presidente di Gearbox Software, che manterrà l'attuale carica presso la software house che ha co-fondato nel 1991. Pitchford elogia la visione di Lars Wingefors, CEO di Embracer, e dichiara quanto segue: "In Gearbox la sensazione è quella che siamo appena agli inizi e che questa transazione non è solo uno stimolo per la nostra talentuosa compagnia, ma una spinta per l'entusiasmante futuro che abbiamo pianificato".

L'accordo prevede un pagamento immediato di 363 milioni di dollari, di cui metà in azioni di Embracer, a cui si aggiunge un ulteriore miliardo di dollari - di cui 360 milioni in azioni - che sarà incassato da Gearbox Software nel caso in cui riuscirà a raggiungere "gli obiettivi finanziari e operativi concordati per i prossimi sei anni".