Hogwarts Legacy, tra boicottaggio e polemiche: il lead designer si dimette

Durante la presentazione globale di PlayStation 5, Warner Bros. Interactive e Avalanche Software avevano annunciato Hogwarts Legacy, gioco di ruolo che catapulterà i fan nel magico mondo di Harry Potter. Dopo il rinvio del titolo al 2022, nel mese di febbraio abbiamo assistito a una serie di polemiche riguardanti Troy Leavitt, Lead Designer del progetto, accusato dalla community per le sue posizioni estremiste e per le opinioni espresse in merito al movimento MeToo.

Troy Leavitt lascia Avalanche Software e Hogwarts Legacy

Facciamo qualche passo indietro e torniamo allo scorso febbraio. Come riportava Liam Robertson, giornalista e videomaker per Did You Know Gaming?, in passato il capo progettista di Hogwarts Legacy ha manifestato opinioni orientate verso l'estremismo di destra.

Nello specifico, Troy Leavitt possiede un canale YouTube dov'era solito condividere video in cui, tra le altre cose, ha criticato il movimento femminista MeToo - definendolo un fenomeno di "panico morale" - e in cui ha difeso personalità di spicco come John Lasseter, co-fondatore della Pixar, accusato da alcune dipendenti di molestie sessuali. Nei filmati realizzati da Leavitt si è parlato anche del Gamergate, la campagna di molestie incentrata sul sessismo e l'anti-progressismo.

I know this is just shocking but the lead designer of Hogwarts Legacy is Troy Leavitt, a far right YouTuber who used to make anti-fem and pro GG vids: https://t.co/kDNm9ri9zH pic.twitter.com/w3dDy0YXe4 — Liam Robertson (@Doctor_Cupcakes) February 20, 2021

Troy Leavitt è stato così coinvolto in una serie di polemiche che hanno portato molti videogiocatori, e non solo, a boicottare l'intero progetto di Hogwarts Legacy. Il popolare forum ResetEra ha persino deciso di bandire ogni discussione legata al gioco, così come il materiale promozionale.

Poche ore fa sono arrivate le ultime dichiarazioni dello stesso Leavitt, in cui annuncia ufficialmente le dimissioni da Avalanche Software, dichiarando, comunque, di essere in ottimi rapporti sia con lo studio di sviluppo che con WB Games. Leavitt ha inoltre specificato di essere assolutamente sicuro della propria posizione e delle opinioni espresse in passato sul suo canale YouTube.

1. I have made the decision to part ways with Avalanche Software. I have nothing but good things to say about the game, the dev team, and WB Games.



2. I will be releasing a YouTube Video about this soon on my channel. — Troy Leavitt (@Troylus_true) March 5, 2021

A tal proposito, l'ex designer di Hogwarts Legacy pubblicherà un nuovo video sul suo canale per chiarire le motivazioni che lo hanno spinto a dimettersi.