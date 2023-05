Hogwarts Legacy supera le 15 milioni di copie vendute: è il miglior gioco di Warner Bros

Nella riunione con gli investitori sugli utili del primo trimestre 2023, Warner Bros Discovery ha fornito alcuni interessanti dati su Hogwarts Legacy. Il titolo ha superato le 15 milioni di copie vendute dal suo lancio avvenuto il 7 febbraio di quest'anno, incassando oltre un miliardo di dollari.

Un aspetto interessante di questi numeri è che il computo include solo le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC del titolo. Solo tre giorni fa sono state rilasciate le versioni per PS4 e Xbox One, mentre la versione per Nintendo Switch è prevista per luglio. In effetti, il gioco ha soddisfatto anche noi nella nostra recensione.

Sfortunatamente, però, l'editore non ha condiviso i dati sul costo della produzione, ragione per cui risulta piuttosto complesso capire quanto sia effettivamente redditizio il gioco. Tuttavia, va comunque sottolineato che 12 milioni di copie per un incasso di 850 milioni di dollari sono stati raggiunti nelle prime due settimane, numeri molto vicini a quelli di brand come Call of Duty. Modern Warfare II, infatti, ha rappresentato il più grande lancio nella storia dello sparatutto raggiungendo un miliardo di dollari nei primi dieci giorni.

Parliamo, però, di due prodotti molto diversi sia per la storia e la fama su cui CoD può contare, sia perché il gioco di Activision riesce ad abbracciare un bacino di utenti molto più variegato. In sintesi, pur non conoscendo i costi precisi legati a Hogwarts Legacy, è fuori discussione che rappresenti un enorme successo per Warner Bros.

Non a caso il supporto in seguito al lancio continua ad essere estremamente attivo: in poco più di due mesi, gli sviluppatori hanno rilasciato oltre 500 correzioni e aggiunto una modalità Aracnophobia che riduce i versi dei ragni e rende invisibili quelli morti all'interno del mondo di gioco, ad esempio. Si tratta di una modalità strutturata per consentire anche alle persone aracnofobiche di giocare con maggiore scioltezza al titolo.

Nel frattempo, Warner Bros ha già annunciato un nuovo gioco in sviluppo ambientato nell'universo del mago più famoso al mondo (dopo Merlino naturalmente): Quidditch Champions. Al momento, però, l'editore non ha ancora condiviso una data d'uscita per il nuovo titolo.