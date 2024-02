Helldivers 2 non avrà mai il PvP perché gli sviluppatori non vogliono una community tossica

Helldivers 2 è diventato rapidamente uno dei titoli più giocati su Steam, e non solo. Dopo il fenomeno Palworld, le attenzioni di chi ama le esperienze multiplayer co-op sono tutte concentrate sul titolo di Arrowhead Game Studios, il quale è in grado di fornire un gameplay molto più "fresco" rispetto a titoli analoghi, come Destiny.

E co-op rimarrà. In un post su X, il CEO della software house svedese, Johan Pilestedt, ha infatti laconicamente scritto che Helldivers 2 "non avrà mai una modalità PvP". Il motivo? Arrowhead vuole evitare di incoraggiare qualsiasi tipo di comportamento tossico, che purtroppo è connaturato nell'esperienza di gioco competitiva. "Vogliamo un ambiente che sia solidale, divertente e in cui tutti combattiamo dalla stessa parte!" ha scritto ancora Pilestedt.

Il quale ha aggiunto che non lo spaventa la competizione con altri titoli PvP molto popolari come Call of Duty, ma solo di non volere la tossicità che deriva da questo tipo di gioco. "Realizziamo giochi per giocatori che vogliono semplicemente divertirsi con gli amici ma in un ambiente PvE". Ha concluso consigliando Escape From Tarkov a chi ha fame di gioco competitivo.

In realtà, Helldivers 2 prevede un qualche tipo di PvP già nella sua versione di base, visto che contempla il fuoco amico. Ma si tratta di far del male ai compagni in maniera accidentale, il che è ben diverso da un approccio PvP a tutto tondo. Pilestedt spera che questa impostazione di gioco aiuti i giocatori a stabilire legami duraturi all'interno di Helldivers 2, prolungandone la longevità.

Helldivers 2 sta riscuotendo un enorme successo per il realismo delle sue azioni di guerra e per l'imprevedibilità che caratterizza ciascuna battaglia, offrendo sempre ai giocatori un modo innovativo per contribuire alla causa. La guerra spaziale contemplata dall'immaginario del gioco, inoltre, è ispirata all'adattamento cinematografico parodistico di Paul Verhoeven del romanzo di fantascienza militare di Robert A. Heinlein Starship Troopers.

Mentre nell'industria dei videogiochi si infiamma il dibattito sull'opportunità di avere titoli il più possibile multipiattaforma, un'altra peculiarità che contraddistingue Helldivers 2 è il fatto che si tratta del primo titolo in assoluto prodotto da Sony a uscire in contemporanea su PS5 e su PC. A tal proposito Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, si è espresso così: "È un gioco fantastico, complimenti al team che lo distribuisce su PC e PlayStation, ma non sono sicuro che sia di sostegno al settore il fatto che non sia presente su Xbox". Ha anche sottolineato che il rilascio simultaneo di Helldiver 2 su PC e PS5 "sta andando molto bene", e non ha torto. Il sequel d'azione cooperativo ha segnato il più grande lancio di sempre di Sony su Steam quando ha debuttato la scorsa settimana.

Anche se Spencer non si aspetta che tutti gli altri produttori di videogiochi adottino l'approccio di Xbox, durante il podcast Xbox di ieri sera ha affermato di "avere la convinzione che, nei prossimi 5 o 10 anni, i giochi in esclusiva per uno specifico hardware saranno una parte sempre più ridotta dell'industria".