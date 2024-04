Helldivers 2: il nuovo warbond è Esplosione Democratica ed è previsto per l'11 aprile

Il prossimo Titolo di guerra (Warbond) a pagamento di Helldivers 2 arriverà l'11 aprile e aggiungerà al TPS di successo di Arrowhead nuove armi, armature e cosmetici che i giocatori potranno sbloccare. Intitolato Esplosione Democratica, si incentrerà sugli esplosivi, dopo che il precedente warbond era dedicato all'elettrocuzione.

Come si può leggere sul PlayStation blog le nuove armi saranno il Fucile BR-14 Giudicatore e il Fucile R-36 Eruptor, mentre la Balestra esplosiva CB-9 sarà in grado di scagliare "potenti proiettili esplosivi che causano il massimo danno all’impatto diretto. L’arco di tiro è influenzato dalla gravità".

Tra le armi secondarie e i potenziamenti, invece, troviamo la Granata alla termite G-123, la Pistola a granate GP-31 e un potenziatore che riduce il tempo necessario allo shuttle di estrazione per raggiungere il raggio di estrazione. Ci saranno anche nuove armature: Escavatore CE-27 tra quelle medie, Specialista della demolizione CE-07 tra le leggere e Devastatore FS-55 tra le armature pesanti.

Helldivers 2 ha sorpreso e incantato la comunità dei giocatori con un salto di qualità notevole rispetto al suo predecessore, fino a diventare uno dei videogiochi di maggior successo nel 2024. Ambientato in uno scenario spaziale ispirato a Starship Troopers, il gioco si basa su una satira dark e umoristica della propaganda militare statunitense, mentre i giocatori si scontrano con creature aliene in missioni disperate su pianeti ostili nel tentativo di esportare la democrazia in tutta la galassia.

L'inaspettato successo di Helldivers 2 è stato alimentato non solo dalle solide vendite iniziali, ma anche da un crescente trend positivo che ha portato sempre più giocatori ad unirsi alla community. Questo fenomeno è dipeso molto dal passaparola, che ha portato nuovi giocatori a interessarsi del fenomeno al punto da determinare talvolta congestioni nei server. La combinazione di gameplay coinvolgente, black humor e l'assenza di microtransazioni aggressive ha reso Helldivers 2 un successo improvviso e duraturo nel panorama videoludico.

Viene fortemente promosso il gioco cooperativo, con un'esperienza ricca di azione e di tensione senza disdegnare i momenti comici. La mancanza di PvP sottolinea l'importanza della cooperazione tra giocatori, mentre la presenza del "fuoco amico" aggiunge un elemento di realismo e imprevedibilità alle battaglie. Tutto questo ha consentito a Helldivers 2 di distinguersi come un titolo innovativo e apprezzato nel panorama dei giochi live service, sempre più protagonisti dell'industria dei videogiochi, e per i quali l'aggiornamento costante nel tempo, con la progressiva introduzione di nuovi contenuti, è di vitale importanza.

Inoltre, Helldivers 2 è il primo titolo prodotto da Sony Playstation subito disponibile al lancio anche su PC, oltre che su console: il successo che questa strategia ha garantito molto probabilmente indurrà il produttore giapponese a tentare altri lanci con caratteristiche simili.