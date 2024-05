Hellblade 2: ecco i requisiti hardware del nuovo titolo con grafica mozzafiato basato su Unreal Engine 5

Ninja Theory ha divulgato i requisiti hardware minimi di Senua’s Saga: Hellblade 2, uno dei titoli più attesi dell'anno basato su Unreal Engine 5. I giocatori PC avranno bisogno almeno di un processore Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600 con 16 GB di RAM e una Nvidia GeForce GTX 1070, AMD RX 5700 o Intel Arc A580. Inoltre, Hellblade 2 richiederà 70 GB di spazio libero su disco, con Ninja Theory che raccomanda l'uso di un SSD. Secondo i requisiti divulgati (sotto li vedete in forma completa), inoltre, Hellblade 2 non funzionerà sui sistemi che non sono dotati di Windows 11.

Ma verosimilmente si tratta di un'indicazione errata, anche perché da altre parti viene indicato Windows 10 come sistema operativo minimo per poter giocare a Hellblade 2. Vista la base d'installato di Windows 10 è difficile credere che versioni aggiornate del vecchio SO non consentano al gioco di funzionare. Vedremo all'uscita del gioco se ci saranno problemi con Windows 10. Ad ogni modo, la fine del supporto da parte di Microsoft a Windows 10 è fissata al 14 ottobre 2025.

Parliamo di uno dei videogiochi più complessi e realistici graficamente tra quelli previsti per quest'anno, il cui rilascio è ormai imminente, essendo previsto per il prossimo 21 maggio. Nonostante questo, i requisiti minimi sembrano piuttosto contenuti, anche se Ninja Theory non specifica la risoluzione, il livello di dettaglio grafico e il frame rate che questi requisiti consentiranno di raggiungere.

In precedenza, è già emerso che Senua's Saga: Hellblade 2 girerà a 30 fps sia su Series X che su Series S, il che non è proprio l'ideale per la console Microsoft più potente, anche in considerazione del fatto che questo sarà un titolo in esclusiva per le piattaforme Xbox per quanto riguarda il mondo console.

Tornando all'ambito PC, sarà interessante verificare quali risultati, e conseguentemente quali requisiti, si toccheranno alla risoluzione 4K, al frame rate di 60 fps e con opzioni di dettaglio grafico massimizzate. Sarà anche interessante verificare se il gioco supporterà DLSS 3, FSR 3.0 e XeSS al lancio.

Requisiti minimi PC per Senua’s Saga: Hellblade 2