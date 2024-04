Senua's Saga: Hellblade 2 girerà a 30 fps sia su Series X che su Series S

Notizie non proprio entusiasmanti per i possessori di Xbox, Series X o Series S che sia, in attesa del nuovo Hellblade 2: Senua's Saga. Come riportato da GamePro, il gioco girerà a 30 fps su entrambe le console con risoluzione dinamica, mentre i 60 fps saranno disponibili solo su PC.

Il titolo rappresenta una delle esclusive più attese per gli utenti Microsoft e sarà disponibile con Game Pass già dal giorno di lancio fissato al prossimo 15 aprile. Tuttavia, chi deciderà di accedere al titolo dalla propria console Xbox non avrà a disposizione alcuna modalità grafica, con un limite per il frame rate di 30 fps.

Hellblade 2 looks like it’s going to be one of the best looking Xbox games yet. A true next-gen game built on Unreal Engine 5, but it’ll only run at 30fps on Xbox Series X / S https://t.co/JOg11q7kwx — Tom Warren (@tomwarren) April 4, 2024

Il direttore degli effetti visivi ha spiegato alla testata tedesca che Hellblade 2 offrirà un'esperienza cinematografica e, in funzione di un gameplay lento e profondo, i 30 fps sono sufficienti. Ha anche sottolineato che "lento" non si traduce in noioso, ma il gioco è ricco di atmosfere e ambientazioni che coinvolgono il giocatore promuovendo l'esplorazione.

Per la realizzazione del titolo, Ninja Theory si è affidata all'Unreal Engine 5 che, secondo Polygon, in questo caso dà prova di tutta la sua potenza. A tal proposito, lo studio ha viaggiato fino in Islanda per mappare i paesaggi ed ha realizzato modelli reali dei costumi e degli oggetti di scena per scansionarli e ricavarne digitalizzazioni estremamente fedeli.

L'entusiasmo rimane alto insomma, ma è stata proprio Polygon a notare l'assenza da diverso tempo di Tameen Antoniades, fondatore di Ninja Theory e director di Hellblade. In risposta, un portavoce di Xbox ha fatto sapere che Antoniades non lavorerà più presso lo studio, ma non ha fornito ulteriori informazioni.