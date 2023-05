Halo Infinite: pronto il rilancio a 18 mesi dall'uscita iniziale

Halo Infinite, contraddicendo la lunga tradizione della serie, è arrivato all'uscita iniziale con pochissimi contenuti multiplayer, e questa situazione non è cambiata di molto nei 18 mesi successivi. Con l'arrivo della quarta stagione il prossimo 20 giugno, tuttavia, dovremmo assistere a una poderosa inversione di tendenza: infatti, arriverà la modalità Infection, apparsa per la prima volta in Halo 3 fondamentalmente come una modalità Zombi, in cui un piccolo gruppo di infetti dà la caccia ai giocatori non infetti. Ogni uccisione degli infetti porta la vittima dalla loro parte e l'obiettivo per i non infetti è semplicemente sopravvivere fino allo scadere del tempo.

Con la quarta stagione arriverà anche un nuovo sistema di progressione, che dividerà i giocatori in ranghi "nello stile militare" sulla base delle loro prestazioni. Fra le nuove mappe, invece, ci sarà il remake di Plaza, una delle mappe più amate di Halo 5. Infine, nel fine settimana dal 2 al 4 giugno ci sarà il primo Bonus XP Weekend da quando Halo Infinite è stato rilasciato.

È solo un inizio, dopo un 2022 assolutamente difficoltoso per Halo Infinite, a causa dei pochissimi contenuti rilasciati da 343 Industries: una situazione che lo ha relegato ad ennesimo gioco free-to-play, in contrasto con il glorioso passato della serie. 343 Industries deve ancora dimostrare l'abilità che Bungie ha messo nelle componenti multiplayer dei precedenti Halo, anche alla luce del fatto che nei mesi scorsi ha dovuto provvedere a una consistente serie di licenziamenti.

Tutto questo considerando le ottime meccaniche di firing e il potenziale sicuramente enorme che Halo Infinite innegabilmente possiede, come ha anche confermato la stessa terza stagione, finita in crescendo come numero di giocatori e coinvolgimento. Un contributo molto importante è certamente arrivato dalla Fucina (Forge), attraverso la quale gli appassionati possono rendere disponibili mappe e altri contenuti personalizzati, e sulla quale 343 Industries sta strutturando la rinascita. La quale prevede già una roadmap, con l'arrivo di Firefight nella quinta stagione e di una modalità Battle Royale, che dovrebbe anche esplicitare il potenziale del motore grafico di Infinite. Per ulteriori dettagli sulla nuova stagione, intanto, vi rimandiamo a questo indirizzo.