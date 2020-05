Half-Life: Alyx arriva su Linux con modding tool e supporto a Vulkan

Half-Life: Alyx è stato recentemente aggiornato con il supporto a Steam Workshop e il rilascio di strumenti per lo sviluppo di mod. Probabilmente ancora più interessante è l'arrivo della versione Linux nativa e del supporto a Vulkan opzionale per Windows. Passare a Vulkan è adesso possibile tramite i menù interni al gioco, precisamente alla sezione "Performance".

I nuovi strumenti di sviluppo consentono di creare livelli di gioco, modelli, texture e animazioni per il noto gioco VR. Steam Workshop, inoltre, consente ai giocatori di navigare fra le creazioni dei modder e scegliere quelle che si preferiscono. Il supporto al modding potrebbe rivelarsi molto potente in abbinamento alla VR ed estendere la longevità di Half-Life: Alyx.

Fra gli strumenti a disposizione dei creatori di contenuti troviamo Hammer, l'ultima versione del level editor di Source Engine 2. Insieme a questo, troviamo l'editor dei materiali e ModelDoc, uno strumento per visualizzare, modificare e compilare i modelli con animazioni, collisioni e altri attributi utili al gioco. AnimGraph, per creare animazioni complesse con transizioni, e l'editor di particelle saranno allo stesso tempo a disposizione dei modder. Subrect Editor e Source Filmmaker completano l'elenco, permettendo di creare le sequenze di narrazione.

Della release fanno parte anche delle "sample map" modificabili, che illustrano il funzionamento di alcune componenti tecniche del motore di Half-Life: Alyx alla base di mesh, cavi statici e dinamici e hotspotting delle texture. Gli strumenti di sviluppo di Half-Life: Alyx sono ora disponibili in versione beta, quindi migliorabili in alcuni aspetti e con una documentazione ancora in fase di scrittura.

Half-Life: Alyx può essere giocato con HTC Vive Pro, Oculus Rift S e anche Oculus Quest con l'accessorio Link, oltre che con Valve Index.