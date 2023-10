Guitar Hero potrebbe tornare, Activision vuole attingere a ricerca e sviluppo di Microsoft

L'acquisizione di Activision da parte di Microsoft appare ormai come una certezza, tanto che il publisher americano avrebbe tenuto una riunione proprio per discutere il futuro della società sotto la compagnia fondata da Bill Gates. Tra i vari progetti di cui si è parlato, pare sia stato fatto anche il nome di Guitar Hero, un party-game musicale che nella sua ultima iterazione non ha brillato.

Secondo alcune fonti di WindowsCentral, alla riunione avrebbero partecipato anche il CEO di Activision, Bobby Kotick, e l'attore e conduttore televisivo James Corden, a quanto pare legato a Kotick da una profonda amicizia.

Durante la discussione, Kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrare visori come Hololens all'interno dei giochi per offrire esperienze più immersive e "pratiche" agli utenti. A tal proposito, si sarebbe palesata l'intenzione di riportare in vita anche Guitar Hero, un tentativo già portato a termine da Activision con risultati piuttosto deludenti.

Dopo una pausa di cinque anni dall'uscita di Guitar Hero: Warriors of Rock che sfruttava il tradizionale controller/chitarra a 5 tasti, Activision rilasciò Guitar Hero Live. Il gioco sfruttava un nuovo modello di chitarra a 6 tasti che, oltre a proporre le posizioni su singole corde, emulava anche quelle degli accordi offrendo un livello di sfida completamente nuovo.

Sfortunatamente, Guitar Hero Live era pensato più come un live-service e i brani disponibili nella versione base erano davvero pochi. Il gioco fu stroncato quasi subito, anche a causa di alcuni problemi riscontrati con il nuovo controller. Da allora, Guitar Hero è stato completamente abbandonato, anche perché le licenze musicali hanno un costo piuttosto elevato.

Tuttavia, le risorse di Microsoft potrebbero garantire un budget più ampio che, unito alle tecnologie della casa di Redmond, consentirebbero di riportare in vita il progetto. Naturalmente, si tratta di speculazioni: quasi sicuramente Microsoft apporterà diversi cambiamenti all'interno di Activision, soprattutto sul piano dirigenziale, ragione per cui bisognerà capire anche quanto Kotick rimarrà coinvolto.

Ciò che sappiamo per ora è che, una volta ultimata l'acquisizione, titoli come il prossimo Call of Duty: Modern Warfare III o Diablo IV non saranno disponibili su Game Pass, almeno nell'immediato. Pare, tuttavia, che alcuni capitoli più datati dello sparatutto potrebbero approdare nel servizio già entro fine anno.