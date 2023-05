Guerrilla Games celebra il suo ventesimo anniversario con oltre 32 milioni di copie vendute per Horizon

Con un post sul PlayStation Blog e un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Guerrilla Games ha celebrato il ventesimo anniversario come studio first-party di SIE (Sony Interactive Entertainment). Per festeggiare la serie di successi avviata nel lontano 2003, lo sviluppatore olandese chiama in causa Horizon.

Il franchise, che ha fatto il suo esordio nel 2017 su PlayStation 4, alla fine di aprile 2023 contava ben 32,7 milioni di copie vendute. Di queste, 8,4 milioni appartengono solo a Forbidden West, ultimo capitolo della saga approdato su PS4 e PS5 a febbraio del 2022. Per avere un termine di paragone, Horizon Zero Down ha totalizzato 7,6 milioni di copie vendute nel suo primo anno. Si tratta di un aumento significativo per un gioco first-party.

Nel post Guerrilla racconta le sue umili origini come piccolo studio chiamato "Lost Boys" dedicato allo sviluppo di giochi per Game Boy Color. Come è evidente, da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e il team ha offerto ai giocatori PlayStation alcune delle esperienze più apprezzate sulla console giapponese.

"L'anno in cui abbiamo fondato Guerrilla, il 2003, è stato un periodo interessante per i videogiochi. La PlayStation 2 era stata lanciata tre anni prima con il plauso della critica. La gente era completamente fuori di testa per il livello tecnologico raggiunto e tutta la potenza che offriva (sei interi GFLOPS)".

Il post prosegue con il punto di svolta che arriva nel 2013, in seguito al rilascio di Killzone Shadow Fall che ha segnato la chiusura di una saga decennale. Dopo l'addio al fps, Guerrilla si è concentrata su un genere completamente diverso, ma con lo stesso approccio con il quale aveva dato vita a Killzone.

Naturalmente, lo studio ha promosso anche il suo ultimo DLC di Horizon Forbidden West, Burning Shores, che abbiamo recensito qui. Infine, ha stuzzicato la curiosità dei fan annunciando che le avventure di Aloy continueranno. D'altronde, che un terzo capitolo fosse in programma era già noto, seppur al momento manchi qualsivoglia informazione.

Il post si conclude con un ringraziamento a tutti i giocatori che hanno sostenuto Guerrilla in questi 20 anni: "Grazie per essere stati con noi negli ultimi 20 anni in questo incredibile viaggio. Speriamo di ritrovarvi qui tra altri 20!".