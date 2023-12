GTA VI: PlayStation è la priorità, ex sviluppatore Rockstar spiega l'uscita posticipata su PC

Mike York, ex sviluppatore Rockstar che alcuni giorni fa è intervenuto sull'argomento, è tornato a parlare delle uscite posticipate su PC dei giochi della casa americana. Questa volta, le ipotesi formulate appaiono decisamente più credibili, seppur siano quasi uno schiaffo ai giocatori su computer.

Secondo York, che ha lavorato sia a GTA V che a Red Dead Redemption 2, la priorità è PlayStation in quanto raccoglie il maggior numero di vendite per i titoli Rockstar (e non solo). Solo dopo aver confezionato la versione per la piattaforma Sony Rockstar si dedicherebbe ai porting che, naturalmente, nel caso di Xbox risulta più semplice e rapido data la comunanza hardware.

"La maggior parte delle volte, soprattutto in passato, PlayStation era la [piattaforma] più venduta. PlayStation era 'La Console' da avere. Ha venduto più copie di qualsiasi altra console per la maggior parte [dei giochi], tutti giocano con una PlayStation. Quindi ciò che doveva fare uno sviluppatore era concentrare tutte le sue energie per assicurarsi che il porting o il gioco su PlayStation funzionassero bene, no?" ha spiegato York.

York ha anche raccontato la sua esperienza con GTA V, spiegando che le versioni PlayStation 3 e Xbox 360 furono sviluppate simultaneamente, ma in PS3 furono furono investite risorse maggiori per spingere l'hardware al limite, dato che al tempo risultava più potente. Solo successivamente quella versione è stata convertita per girare su Xbox e garantire il rilascio simultaneo sulle due piattaforme.

E cosa successe alla versione PC? Molto semplicemente fu lasciata in background così che Rockstar avesse più tempo non solo per ottimizzare il porting, ma anche per decidere quali potessero essere le funzionalità aggiuntive da poter implementare per usare al meglio il più potente hardware su PC.

"Quando lo sviluppatore entra nel processo di porting per PC, ciò che deve fare è avere nuove idee per spingersi più in alto. In sostanza, potrebbe intervenire e dire 'ooh, adesso ce l'abbiamo su PC, quindi abbiamo più memoria a disposizione. Possiamo aggiungere un po' di nebbia in questa zona, come avremmo voluto dall'inizio, ma era troppo per una console'".

Insomma, è chiaro che la possibilità di un lancio simultaneo su tutte e tre le piattaforme sia piuttosto remota. Tuttavia, almeno sulla base delle parole di York, i giocatori PC potranno contare su un porting più performante – laddove l'hardware lo consenta – e ricco di funzionalità esclusive.