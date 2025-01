GTA VI: 30 fps su console e due versioni, una delle quali include solo il multiplayer?

Tra i giochi più attesi di questo 2025 vi è innegabilmente Grand Theft Auto VI o GTA VI, il free roaming di Rockstar. Naturalmente, in attesa di nuove informazioni ufficiali, fioccano i rumor che stavolta vedono un frame rate bloccato a 30 fps e la vendita di due diverse edizioni, di cui una inclusiva del solo multiplayer.

Partiamo però dal frame rate, poiché le voci non arrivano da un semplice leaker, ma direttamente da un ex sviluppatore di Rockstar. Stiamo parlando di Mike York, il quale ha partecipato sia allo sviluppo di GTA V che di Red Dead Redemption 2.

Unfortunately at the request of Mike, I have had to take down my latest interview, apologies everyone. I will have an awesome podcast guest next week though, so watch this space. https://t.co/hUDrGGQnvb — Reece “Kiwi Talkz” Reilly (@kiwitalkz) January 30, 2025

In un episodio del podcast Kiwi Talkz, adesso rimosso, York ha spiegato che Rockstar quasi sicuramente ha come obiettivo i 30 fps sulle versioni console di GTA VI, quantomeno se si parla di PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Forse solo PS5 Pro potrebbe raggiungere i 60 fps, ma non senza la tecnologia di upscaling sviluppata da Sony.

"Non so se riusciranno a raggiungere i 60 fps. Non credo. Penso che punteranno a 30 fps, e a 30 fps bloccati, il che significa che non scenderanno mai sotto quella soglia. Cercheranno di ottimizzare il più possibile in modo che non scenda mai sotto i 30" ha spiegato York.

"Più avanti, una volta che sarà rilasciato su PC, probabilmente verrà super ottimizzato e modificato e a quel punto, con le nuove schede grafiche che usciranno, forse si potranno raggiungere i 60 fps" ha aggiunto. "Forse anche su PS5 Pro, ma sinceramente non credo avverrà".

Se guardiamo al passato, anche GTA V era bloccato a 30 fps su console PS3 o Xbox 360 e solo molto dopo, in seguito all'uscita su PS4 e Xbox One, Rockstar è riuscita a ottimizzare le risorse al punto da ottenere 60 fps. Non sorprenderebbe, insomma, se GTA VI seguisse lo stesso iter.

In merito alle due versioni del gioco, le voci arrivano dal leaker Tez2, già noto per le fughe di notizie su Rockstar. Stando a quanto riportato, GTA VI sarebbe il primo titolo della software house americana ad essere proposto in due versioni sin dal lancio: una completa che include la storia single player e la modalità multiplayer e una dedicata al solo multiplayer.

Si tratta di una strategia già ampiamente collaudata da Rockstar: sia GTA Online che Red Dead Redemption Online sono disponibili all'acquisto separatamente da GTA V e Red Dead Redemption 2. Tuttavia, sarebbe la prima volta che questa opportunità viene data sin dal lancio.

Si tratta semplicemente di rumor e non vi è alcuna informazione ufficiale che confermi quanto suggerito, ma un'eventualità simile non sorprenderebbe. In questi anni, in molti hanno mostrato interesse principalmente o esclusivamente per le modalità multiplayer dei giochi Rockstar e, considerate le entrate derivanti dalle microtransazioni, la software house potrebbe massimizzare i ricavi sin da subito.

Al momento, non ci sono stati particolari annunci da parte di Rockstar che in seguito ai numerosi leak e al rilascio del primo trailer è rimasta nel massimo riserbo. Ulteriori voci suggeriscono che un secondo trailer potrebbe essere pubblicato a febbraio.