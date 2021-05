GTA V next-gen ha una data: ecco quando uscirà su PS5 e Xbox Series X

In occasione della presentazione di PlayStation 5, risalente al giugno 2020, Rockstar Games ha annunciato una nuova versione del suo Grand Theft Auto V. Per la precisione, parliamo della seconda riedizione dell'acclamato action free roaming, che questa volta si appresta ad approdare sulla nuova ammiraglia di Sony e su quella di Microsoft.

Lo sviluppatore americano ha dunque svelato la data di lancio della versione next-gen di GTA V, insieme ad alcuni dettagli sui "vantaggi" offerti dall'ultima riedizione.

Grand Theft Auto V next-gen: una versione "migliorata ed estesa"

Come annunciato sul sito ufficiale di Rockstar, Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online saranno disponibili su PlayStation 5 e Xbox Series X|S dall'11 novembre 2021.

In merito alle edizioni next-gen, il team di sviluppo parla di versioni "estese e migliorate" del popolare action, tra i più giocati al mondo nonostante gli otto anni sul groppone. Tuttavia, Rockstar Games si limita a parlare di "nuove funzionalità e molto altro" senza fornire ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche dei porting di nuova generazione.

In ogni caso, se su PS4 e Xbox One abbiamo visto un miglioramento del frame rate e della risoluzione del gioco, sulle ultime arrivate di Sony e Microsoft possiamo aspettarci tempi di caricamento sensibilmente ridotti - grazie agli SSD integrati in PS5 e Xbox Series X|S - e eventuali migliorie dedicate al comparto grafico, come una maggiore fluidità e un elevato livello di dettaglio.

Per quanto riguarda GTA Online, Rockstar ribadisce che la versione standalone arriverà sia su PS5 che su Xbox Series X|S a novembre, ma i possessori della console Sony potranno giocare gratuitamente durante i primi tre mesi - dunque fino all'11 febbraio 2022. Inoltre, gli utenti PS4 abbonati a PlayStation Plus possono riscattare 1 milione di dollari (in valuta virtuale) visitando il PlayStation Store all'inizio di ogni mese, fino al lancio del gioco su PS5.