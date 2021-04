PlayStation Plus: Battlefield V e Wreckfest tra i giochi gratuiti di maggio 2021

Come da programma, Sony ha svelato la nuova line-up gratuita di PlayStation Plus: tra pochi giorni gli utenti abbonati al servizio avranno la possibilità di scaricare tre giochi - di cui uno in esclusiva per PlayStation 5 - senza costi aggiuntivi. I fan degli sparatutto saranno felici di sapere che Battlefield V è uno dei protagonisti di maggio 2021.

PS Plus: svelati i giochi PS4 e PS5 in regalo a maggio

Prima del reveal ufficiale da parte di Sony, alcune indiscrezioni avevano anticipato la presenza di Battlefield V e di Stranded Deep all'interno della nuova raccolta di PS Plus. Il post pubblicato poche ore fa sul PlayStation Blog ha confermato i rumor, ma c'è un terzo gioco in regalo per gli utenti del Plus: è Wreckfest: Drive Hard, Die Last, un adrenalinico racing game realizzato in esclusiva per PlayStation 5. Ma procediamo con ordine.

Si parte con Battlefield V, ultima iterazione della popolare serie sparatutto targata EA DICE. I giocatori saranno catapultati negli iconici scenari della Seconda Guerra Mondiale, prendendo parte a coinvolgenti scontri multiplayer fino a 64 giocatori. Oltre alle Operazioni su vasta scala, il quinto episodio propone un inedito comparto narrativo basato sulla modalità Storie di guerra, con racconti ispirati ai luoghi e agli eventi realmente accaduti durante lo storico conflitto.

Si passa poi a Stranded Deep, un atipico survival sviluppato dall'australiana Beam Team. Dopo essere sopravvissuto a un incidente aereo, il protagonista si ritroverà nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, dove esplorerà la terraferma e i fondali marini in cerca di risorse. I giocatori potranno costruire strumenti e armi, così come un rifugio dove trascorrere la notte.

Troviamo infine Wreckfest: Drive Hard, Die Last, dagli autori della serie FlatOut. Parliamo di un autentico demolition derby, un gioco di corse in cui gli aspiranti piloti si metteranno alla guida di "auto vecchie, scassate e rattoppate che trasudano stile", tutte personalizzabili tramite l'editor di gioco. Oltre alla modalità Sfide sarà possibile sfidare gli amici nelle partite multigiocatore: in questo caso, ogni sessione potrà ospitare fino a 24 giocatori.

Tutti i giochi della nuova line-up saranno disponibili al download a partire dal prossimo martedì, 4 maggio. Sia Battlefiled V che Stranded Deep potranno essere installati su PS4 e, tramite retrocompatibilità, su PS5. Wreckfest è invece un'esclusiva next-gen.