PlayStation Plus, Oddworld: Soulstorm e Days Gone tra i giochi gratuiti di aprile

Puntuale come sempre, Sony ha annunciato la nuova line-up di PlayStation Plus, quella che intratterrà gli abbonati nel mese di aprile. Tra pochi giorni, gli utenti potranno riscattare altri giochi gratuiti per PlayStation 4 e PlayStation 5: tra questi troviamo l'atteso Oddworld: Soulstorm, ultima iterazione della storica serie platform, inaugurata nel 1997 con Abe's Oddysee.

Prima di scoprire la nuova offerta mensile del PS Plus, vi ricordiamo che avete ancora qualche giorno di tempo per ottenere i contenuti dello scorso mese, primo fra tutti Final Fantasy VII Remake.

PS Plus: ecco i giochi disponibili dal 6 aprile 2021

Il mese di aprile di PlayStation Plus dà il benvenuto ai mudokon e agli zombi. Nella nuova offerta mensile troviamo Oddworld: Soulstorm (PS5), Days Gone (PS4) e Zombie Army 4: Dead War (PS4), tutti giocabili dal 6 aprile. L'annuncio ufficiale arriva dal PlayStation Blog.

Guida i Mudokon verso la libertà nel nuovissimo Oddworld: Soulstorm per PS5, incluso con PlayStation Plus nel mese di aprile! E ottieni anche Days Gone e Zombie Army 4: Dead War per PS4 : https://t.co/jSfcS0FF14 pic.twitter.com/uOqAAwBzf3 — PlayStation Italia (@PlayStationIT) March 31, 2021

Oddworld: Soulstorm è il nuovo episodio della saga di Oddworld, capitolo che vede il ritorno del buon Abe, l'eroe che guiderà centinaia di mudokon alla scoperta del segreto della bibita Soulstorm. Ambientato subito dopo gli eventi di New 'N' Tasty (2014) - remake di Abe's Oddysee - il titolo platform propone meccaniche del tutto nuove, tra cui un sistema di crafting che ci consentirà di creare un potente arsenale. Nuovo è anche il tono del gioco, più cupo rispetto a quello degli episodi precedenti, ma non mancherà il tipico black humor della saga.

Specifichiamo che il 6 aprile segna il debutto mondiale di Oddworld: Soulstorm, non solo su PS4 e PS5, ma anche su PC. Attenzione, però: la copia gratuita di Soulstorm offerta da PS Plus è compatibile esclusivamente con PlayStation 5 e, pertanto, non potrà essere riscattata su PS4.

I fan dei survival potranno invece rifarsi gli occhi su Days Gone, uno dei titoli di punta del catalogo PlayStation. Realizzata da Bend Studio, l'avventura a tema zombi vede protagonista Deacon St. John, ex militare, biker e cacciatore di taglie, che dovrà sopravvivere in un mondo post-apocalittico popolato dai terrificanti Furiosi e dai violenti esseri umani rimasti ancora in vita. Ricordiamo che il gioco è già presente nella raccolta di PlayStation Plus Collection (su PS5), ma solo durante il mese di aprile potrà essere scaricato dagli utenti PS4 senza costi aggiuntivi.

Chiude il cerchio Zombie Army 4: Dead War, altro titolo realizzato per i fan dei non-morti, riuniti in questo caso in un esercito controllato dallo stesso Hitler. I giocatori, in squadre da 1 a 4, potranno unire le forze per affrontare orde di nemici soprannaturali in una campagna co-op (o single player) ambientata nell'Europa degli anni '40. Sfrutteremo un arsenale di tutto rispetto per farci strada tra gli erranti e, pensate, finiremo anche in Italia. Come Days Gone, anche lo sparatutto di Rebellion sarà disponibile al download su PS4, così come su PS5 tramite retrocompatibilità.

Ribadiamo che i giochi appena elencati potranno essere riscattati dal 6 aprile, da tutti gli abbonati a PlayStation Plus. Entro quella data sarà ancora possibile ottenere i titoli di marzo, ovvero Final Fantasy VII Remake, Remnant: From The Ashes, Farpoint VR e Maquette.