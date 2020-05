GTA V: come attivare tutti i trucchi della versione PC

Come tanti altri giocatori anche noi abbiamo approfittato del super-regalo di Epic Games Store, riscattando gratuitamente la nostra copia PC di Grand Theft Auto V.

Trattandosi di uno dei titoli più venduti degli ultimi anni non escludiamo che molti utenti coglieranno tale occasione per rigiocare l'opera di Rockstar Games, dunque perché non darsi alla pazza gioia sperimentando i trucchi di GTA V?

Il popolare action free roaming non offre solo la possibilità di installare una vasta gamma di mod: gli utenti potranno anche utilizzare dei cheat code con cui acquisire abilità sovrumane, applicare delle modifiche al proprio arsenale o attivare determinate funzioni del gioco.

GTA V: la lista completa dei cheat code per PC

I trucchi in questione possono essere abilitati attraverso la console del gioco: basterà premere il tasto \ (situato sopra il tasto TAB) e digitare il codice associato al cheat che si vuole attivare. In alternativa, i giocatori potranno inserire un codice numerico utilizzando lo smartphone del proprio alter ego - opzione consigliata per chi giocherà con un controller.

Ecco dunque la lista dei trucchi attivabili nella modalità singleplayer e che altereranno il gameplay:

Invincibilità

Console : PAINKILLER

Numero di telefono : 1-999-724-654-5537

Salute e armatura massima

Console : TURTLE

Numero di telefono : 1-999-887-853

Ricarica abilità

Console : POWERUP

Numero di telefono : 1-999-769-3787

Diminuisci il livello Ricercato

Console : LAWYERUP

Numero di telefono : 1-999-5299-3787

Aumenta il livello Ricercato

Console : FUGITIVE

Numero di telefono : 1-999-3844-8483

Sblocca tutte le armi

Console : TOOLUP

Numero di telefono : 1-999-8665-87

Munizioni esplosive

Console : HIGHEX

Numero di telefono : 1-999-444-439

Munizioni incendiarie

Console : INCENDIARY

Numero di telefono : 1-999-462-363-4279

Bullet Time

Console : DEADEYE

Numero di telefono : 1-999-332-3393

Slow Motion

Console : SLOWMO

Numero di telefono : 1-999-756-966

Modalità Ubriaco

Console : LIQUOR

Numero di telefono : 1-999-547-861

Corsa veloce

Console : CATCHME

Numero di telefono : 1-999-228-8463

Nuotata veloce

Console : GOTGILLS

Numero di telefono : 1-999-468-44557

Pugni esplosivi

Console : HOTHANDS

Numero di telefono : 1-999-4684-2637

Caduta dal cielo

Console : SKYFALL

Numero di telefono : 1-999-759-3255

Paracadute

Console : SKYDIVE

Numero di telefono : 1-999-759-3483

Super-salto

Console : HOPTOIT

Numero di telefono : 1-999-467-86-48

Modifica tempo atmosferico

Console : MAKEITRAIN

Numero di telefono : 1-999-625-348-7246

Modalità Regista

Console : JRTALENT

Numero di telefono : 1-999-57-825368

Gravità zero

Console : FLOATER

Numero di telefono : 1-999-356-2837

Strade scivolose

Console : SNOWDAY

Numero di telefono : 1-999-766-9329





Di seguito, invece, i cheat code per generare i veicoli (auto, motociclette, ecc.):

BMX

Console : BANDIT

Numero di telefono : 1-999-226-348

Comet

Console : COMET

Numero di telefono : 1-999-266-38

Duster

Console : FLYSPRAY

Numero di telefono : 1-999-3597-7729

PCJ-600

Console : ROCKET

Numero di telefono : 1-999-762-538

Sanchez

Console : OFFROAD

Numero di telefono : 1-999-633-7623

Rapid GT

Console : RAPIDGT

Numero di telefono : 1-999-727-4348

Limo

Console : VINEWOOD

Numero di telefono : 1-999-8463-9663

Trashmaster

Console : TRASHED

Numero di telefono : 1-999-8727-433

Buzzard (elicottero d'assalto)

Console : BUZZOFF

Numero di telefono : 1-999-2899-633

Stunt Plane

Console : BARNSTORM

Numero di telefono : 1-999-227-678-676