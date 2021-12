GTA The Trilogy, gli utenti PC ricevono un gioco in regalo

Il lancio di Grand Theft Auto The Trilogy passerà alla storia come uno dei più grandi flop di Rockstar Games. La compagnia si è già scusata con i giocatori che hanno acquistato la disastrosa Definitive Edition, offrendo agli utenti PC la possibilità di scaricare gratuitamente le versioni originali dei tre capitoli che sono stati restaurati per la collezione rimasterizzata. Oggi il publisher americano ha deciso di fare un altro regalo ai giocatori delusi da GTA The Trilogy.

Rockstar regala un gioco PC agli utenti della Definitive Edition

Intenerita, probabilmente, dalle incombenti festività natalizie, Rockstar Games ha confezionato un nuovo regalo per gli utenti che avevano acquistato Grand Theft Auto The Trilogy. La verità è che la ferita è ancora fresca: la community sta continuando a criticare la nuova raccolta dedicata al famoso franchise, afflitta da innumerevoli problemi tecnici e da discutibili scelte artistiche.

In ogni caso, quegli stessi utenti che stanno criticando Rockstar possono ora riscattare un gioco gratuito per PC scegliendo uno dei seguenti titoli:

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Grand Theft Auto IV: Complete Edition

Max Payne 3

L.A. Noire

Bully: Scholarship Edition

In alternativa, è possibile richiedere un contenuto aggiuntivo per il sempre popolare Grand Theft Auto Online (una card White Shark) o per Red Dead Online (55 lingotti d'oro).

Solo coloro che hanno acquistato la versione PC di GTA The Trilogy: The Definitve Edition possono accedere alla promozione. Per usufruirne è necessario visitare questa pagina, effettuare il login con il proprio account Rockstar e riscattare il regalo entro il 5 gennaio 2022.

In questo momento, la collezione remastered è in offerta sullo store ufficiale di Rockstar Games con uno sconto del 20%: invece dei canonici €59,99, la versione PC è in vendita a 'soli' €47,99. Anche in questo caso la promo è valida fino al prossimo 5 gennaio.