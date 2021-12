Gran Turismo 7: Porsche ha lavorato per tre anni su un'auto che apparirà solo nel gioco

Per la prima volta, la casa di Stoccarda ha realizzato un veicolo che apparirà esclusivamente in un videogioco, Gran Turismo 7. La concept car presenta le proporzioni tipiche del marchio con diversi elementi della parte frontale che ricordano la Porsche Taycan. I giocatori potranno visionare anche gli interni dell'auto, dove delle avveniristiche proiezioni olografiche mostreranno le informazioni di guida.

Porsche Vision Gran Turismo: una super car completamente elettrica in esclusiva per GT7

Nonostante gli elementi futuristici, gli ingegneri di Stoccarda hanno progettato l'auto in modo da essere il più realistica possibile e rispondere fedelmente alle leggi della fisica. La Porsche Vision Gran Turismo farà il suo debutto insieme al prossimo capitolo di Gran Turismo su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 4 marzo 2022.

Deniz Keskin, direttore del marchio e delle partnership, ha dichiarato in un'intervista a GamesBeat che i designer dell'azienda tedesca hanno impiegato circa tre anni per rifinire questo design, immaginando di lavorare a una vera auto. Hanno collaborato con lo studio responsabile dello sviluppo del gioco, Polyphony Digital, per fare della Porsche Vision Gran Turismo uno dei veicoli più rappresentativi del vastissimo catalogo di auto che saranno presenti in Gran Turismo 7.

"Ci siamo approcciati al lavoro davvero come se fosse un normale progetto di veicolo, perseguendo il metodo classico di Porsche per casi come questo", ha detto Keskin. “È come se fosse una concept car per l'anno 2030. Quindi ha un aspetto futuristico. Ma abbiamo cercato di essere realistici nel senso che non abbiamo messo nulla sulla macchina che non fosse fattibile nella realtà. È un'auto completamente elettrica, piuttosto compatta e agile"

La sfida più grande per i designer di Porsche è stata quella di assicurarsi che il veicolo ricordasse nelle forme e nelle varie soluzioni stilistiche i veicoli Porsche effettivamente esistenti. Porsche punta a realizzare esperienze autentiche ed emotive. In questo contesto, i videogiochi e il mondo virtuale offrono molte opportunità per mettere alla portata di tutti esperienze altrimenti irraggiungibili. Per questo motivo il brand collabora da diversi anni con una serie aziende del settore dei giochi e queste attività sono ormai parte integrante del marketing della casa di Stoccarda. Inoltre, sebbene la Porsche Vision Gran Turismo rappresenti la prima vettura solo virtuale per Porsche, non si tratta della prima volta che una casa automobilistica lavora con un produttore di videogiochi di guida su un progetto del genere.

"Il fascino di una Porsche deriva dal suo design purista", ha dichiarato Kazunori Yamauchi, presidente di Polyphony Digital e creatore di Gran Turismo, in una nota. “E in termini di competenza ingegneristica, sia noi che Porsche seguiamo la stessa filosofia perfezionista. Condividiamo la stessa passione per le corse e guardiamo con interesse e passione al futuro dell'industria automobilistica”.