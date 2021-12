Gran Turismo 7 avrà 420 auto differenti e 90 circuiti

Come notato da GT Planet, in Gran Turismo 7 tornerà la GT Mode, la quale consentirà di trasformarsi in una sorta di imprenditore automobilistico con la possibilità di comprare, vendere e mettere a punto le auto e le corse. 420 auto e 90 circuiti saranno presenti nel nuovo titolo di guida di Polyphony Digital, e tutti questi contenuti faranno riferimento a regole precise per la simulazione delle condizioni meteo e degli scenari.

Gran Turismo 7 arriva il 4 marzo con 420 auto differenti e 90 circuiti

In Gran Turismo 7 i giocatori potranno conservare all'interno dei propri garage virtuali fino a 1000 diverse auto, tra le quali non mancheranno delle vere e proprie perle come le Ferrari F8 e F12, o la Porsche Vision Gran Turismo, una super car completamente elettrica progettata in esclusiva per GT7.

In GT7 ci sarà il Brand Central, un vero e proprio centro commerciale che riunisce oltre 60 marchi automobilistici dove i giocatori possono acquistare più di 300 differenti tipi di auto arrivate sul mercato dal 2011 in poi. Nel rivenditore delle auto usate, invece, ci saranno i veicoli storici giapponesi degli anni '80 e '90 e nuovi esemplari verranno aggiunti su base quotidiana con auto che nella realtà sono ormai fuori produzione da molto tempo.

Nel Garage si potranno visualizzare con dovizia di particolari le auto possedute, mentre nel Tuning Shop sarà possibile acquistare motori, pneumatici, freni, sospensioni, ma anche dettagli più piccoli come il compressore, il turbocompressore, elementi per la riduzione del peso e l'aumento della rigidità del corpo del veicolo. Nella sezione GT Auto, inoltre, sono disponibili cambio olio, lavaggio auto, verniciatura e modifica livrea.

La modalità Scapes permette di collocare la propria auto in oltre 2500 location fotografiche in 40 paesi in tutto il mondo per scattare fotografie realistiche in HDR. Le patenti, invece, permetteranno di imparare alcuni rudimenti della guida e tecniche avanzate. Per quanto riguarda i tracciati, non mancano circuiti di fama internazionale come Le Mans e Nürburgring o gli amati circuiti dei precedenti Gran Turismo come Trail Mountain. In totale saranno 90 le piste su cui sarà possibile competere e provare le auto.

Come precedentemente dichiarato da Kazunori Yamauchi, creatore della serie, Gran Turismo 7 sarà un ritorno alle origini per la serie, dopo che lo scorso capitolo, Gran Turismo Sport, è stato più incentrato sul multiplayer competitivo.