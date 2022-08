Gotham Knights: presentato uno dei protagonisti, Cappuccio Rosso

Warner Bros. Games e DC hanno svelato un nuovo trailer di Gotham Knights, l’action RPG open world in terza persona sviluppato da Warner Bros. Games Montréal. Il video presenta il gameplay e le animazioni personalizzate di Jason Todd, alias Cappuccio Rosso, un vigilante irruento con la tendenza a dare in escandescenze, ma anche un cecchino esperto e un lottatore che ha raggiunto l’apice della forza umana, e queste caratteristiche fanno di lui un esperto tanto nel combattimento a distanza quanto in quello corpo a corpo.

In Gotham Knights i giocatori potranno vestire i panni di Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin, una nuova generazione di supereroi DC che dovrà dimostrarsi all'altezza nel ruolo di protettori di Gotham City in seguito alla morte di Batman, per risolvere i misteri che collegano i capitoli più foschi della storia della città a sconfiggere i più celebri supercattivi in scontri epici, affrontando una serie di sfide mentre sviluppano la loro personale versione del Cavaliere Oscuro.

Il titolo di WB Montreal si presenta come un adrenalinico action RPG dotato di una modalità multiplayer co-op a due giocatori, del tutto opzionale - il gioco potrà essere completato anche in singleplayer. Sarà possibile muoversi liberamente in quel di Gotham City sfruttando la struttura open world, così come i veicoli e i gadget messi a disposizione dei nostri nuovi eroi. Troveremo un sistema di progressione e, presumibilmente, degli alberi di abilità per ogni personaggio giocabile.

Altri dettagli su Gotham Knights si trovano qui.