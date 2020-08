Gotham Knights: ecco il trailer del nuovo action RPG di Warner Bros. Montreal

Sapevamo di un potenziale annuncio di un nuovo gioco ambientato nell'universo di Batman, ma l'evento DC FanDome ci ha sorpresi con ben due reveal: quelli di Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League.

Per quanto concerne il primo, parliamo di un nuovo action con una marcata componente RPG, in sviluppo presso Warner Bros. Montreal. Il titolo non farà parte del cosiddetto Arkhamverse e non vedrà protagonista il Cavaliere Oscuro. Impersoneremo invece i quattro membri della Bat Family, i nuovi paladini di Gotham. Scopriamo nel dettaglio cosa ci propone Gotham Knights.

Gotham Knights: dopo Batman, è arrivato il momento della Bat Family

Si torna tra le strade di Gotham City, ma solo dopo aver assistito a un tragico evento: la morte di Bruce Wayne. Anche il commissario Jim Gordon è scomparso, il che ha portato a un esplosivo incremento del tasso di criminalità. È così che decide di intervenire la famigerata Bat Family: Nightwing, Batgirl, Robin e Cappuccio Rosso.

Saranno questi ultimi i quattro protagonisti giocabili di Gotham Knights, coloro che terranno a bada i criminali della metropoli e che affronteranno le nuove minacce di questa storia inedita. Questa volta ci scontreremo con Mr. Freeze e, finalmente, con la Corte dei Gufi, come suggerisce lo scenografico trailer della World Premiere.

In occasione dell'evento del DC FanDome abbiamo potuto dare un primo sguardo ravvicinato al gameplay di Gotham Knights, attraverso una lunga clip estratta dalla campagna. Il filmato, che vede protagonisti Batgirl e Robin, è commentato da Patrick Redding, Creative Director del gioco.

Il titolo di WB Montreal si presenta come un adrenalinico action RPG dotato di una modalità multiplayer co-op a due giocatori, del tutto opzionale - il gioco potrà essere completato anche in singleplayer. Sarà possibile muoversi liberamente in quel di Gotham City sfruttando la struttura open world, così come i veicoli e i gadget messi a disposizione dei nostri nuovi eroi. Troveremo un sistema di progressione e, presumibilmente, degli alberi di abilità per ogni personaggio giocabile.

Gotham Knights sarà disponibile nel corso del 2021 in una data non ancora precisata. Il gioco sarà disponibile sulle piattaforme last-gen e quelle di prossima generazione, dunque su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e PC.

