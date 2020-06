Google Stadia, promesse eccessive secondo il CEO di Take-Two

Google Stadia? Promesse eccessive e, per ora, mancata rivoluzione. Secondo il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, il servizio di cloud gaming di Google sarebbe stato proposto pompando un po' troppo le aspettative al lancio e finora ha fallito nell'espandere il mercato come ci si aspettava.

"La tecnologia di streaming è alle porte", ha affermato Zelnick nel corso della Bernstein Annual Strategic Decisions Conference. "Il lancio di Stadia è andato a rilento. Penso che siano state fatte promesse un po' eccessive su ciò che la tecnologia è in grado di offrire e di conseguenza osserviamo un po' di delusione tra i consumatori".

Lato tecnologico a parte, Zelnick è critico più che altro sulla proposta commerciale, tanto che non sembra avere piani immediati per supportare Stadia, sottolineando come non si sia dimostrato "punto di svolta" che doveva essere.

"Ogni volta che ampli la distribuzione, potenzialmente allarghi il tuo pubblico, motivo per cui inizialmente abbiamo supportato il rilascio di Stadia con tre titoli e continueremo a supportare servizi di streaming di alta qualità fino a quando il modello di business avrà senso. Nel tempo, credo che lo streaming funzionerà ... La convinzione che lo streaming sarebbe stato trasformativo si basava sull'idea che c'erano un sacco di persone che avevano davvero interesse per l'intrattenimento interattivo, volevano pagare per giocare ma non possedere una console. Non sono sicuro che le cose siano andate così in questo caso".

Google ha cercato nei mesi scorsi di attirare più utenti con offerte e ha migliorato il servizio con varie aggiunte tecniche, come potete leggere nelle precedenti news, ma al momento le impressioni di Zelnick sono quelle un po' di tutti: non è il successo che si prevedeva, e con l'arrivo delle console next-gen c'è il serio rischio che Google faticherà più del dovuto a imporre il suo modello.