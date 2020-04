Google Stadia disponibile in 4K con Chrome

Google Stadia è ora disponibile anche alla risoluzione 4K come annunciato da Google tramite un post sul suo blog, comprensivo di una serie di altre novità. Google sostiene che serve l'abbonamento a Stadia Pro per accedere al 4K, oltre all'hardware necessario, e si riferisce a Stadia Premiere Edition, e le risorse di rete, ovvero con una velocità di almeno 35 Mbps. Ovviamente si gioca tramite Chrome.

Non è l'unica novità per Google Stadia, che amplierà il suo catalogo con i giochi DooM Eternal e Lost Words: Beyond the Page, nuovo gioco scritto da Rhianna Pratchett di genere platform con puzzle ambientali. Questo titolo arriva in esclusiva temporale su Stadia. Altri giochi recentemente inseriti nel catalogo di Stadia sono Serious Sam Collection (che sarà tra i giochi riscattabili gratuitamente ad aprile), le ultime espansioni di Borderlands 3, The Crew 2, The Division 2 e l'espansione Warlords of New York. The Division 2 sarà il primo titolo per la piattaforma streaming a supportare cross-play e cross-progression. Nel corso del mese di aprile arriveranno poi Monopoly, Monster Jam Steel Titans, MotoGP20, Relicta e The Turing Test.

Inoltre, è stata inserita la Libreria dei contenuti registrati, ovvero screenshot e clip, accessibile via web.