Google Stadia: clic su un link e si inizia subito a giocare

L'arrivo di PUBG su Google Stadia porta in dote una funzionalità promessa fin dal lancio del servizio di cloud gaming. Parliamo della possibilità di fare semplicemente clic su un link e di iniziare istantaneamente a giocare, il che realizza una delle principali promesse del cloud gaming: ovvero, la possibilità di giocare sin da subito, a giochi con grafica complessa, senza tempi morti dovuti al download e al caricamento.

Per giocare a PUBG basta cliccare su questo link. Si tratta di una funzionalità a lungo promossa da Google attraverso i video pubblicitari di Stadia su YouTube. Ricordiamo, inoltre, che l'accesso a PUBG è completamente libero per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento gratuito per due mesi a Stadia Pro.

Quando si vuole smettere di giocare, basta premere F11: si esce dalla modalità fullscreen di Google Chrome e appare un menu con la scritta "esci dal gioco". Il fatto di cliccare su un link e iniziare subito a giocare con un titolo con grafica avanzata dentro Chrome non è da assolutamente da sottovalutare. Finalmente Stadia mostra i muscoli e un'interfaccia funzionale (e funzionante), così come da promesse iniziali, è un passaggio che non può essere trascurato.