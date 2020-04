Google Stadia, arrivano nuovi giochi: PUBG, Star Wars e FIFA

Il catalogo dei giochi di Google Stadia finalmente cresce: PUBG e diversi titoli di Electronic Arts costituiranno i prossimi passi in avanti in tal senso. Il titolo di Battle Royale è già disponibile ed è gratuito per tutti gli abbonati a Stadia Pro, ovvero in questo momento per tutti gli utenti che hanno attivato i due mesi di accesso gratuito.

Il gioco si può acquistare in via definitiva a €29,99 o a €39,99 con il Season Pass Cold Front. PUBG su Stadia supporta il cross-play che permette di sfidare gli amici che possiedono la versione console del gioco.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Insieme al lancio di PUBG, arriva l'annuncio di Electronic Arts sulla disponibilità su Stadia di una serie di titoli del suo catalogo. Electronic Arts e Google hanno annunciato una partnership per il lancio di cinque giochi EA su Stadia. Star Wars Jedi: Fallen Order sarà lanciato su Stadia entro la fine di quest'anno. EA SPORTS FIFA e Madden NFL saranno disponibili per i giocatori su Stadia questo inverno, con altri titoli in programma per il 2021.

Google prevede di lanciare Crayta in esclusiva per Stadia nella prossima estate, senza costi aggiuntivi per i membri di Stadia Pro. Si tratta di una piattaforma per la collaborazione e la condivisione di progetti di gioco basata su Unreal Editor 4. A prescindere dal loro livello di abilità, i giocatori possono creare dei giochi multiplayer fin dalle fondamenta.

Get Packed

Sempre oggi su Stadia diventa disponibile Get Packed, che va acquistato per 19,99 €. Si tratta di un gioco cooperativo di traslochi da 1 a 4 giocatori, con esplosioni e calamità. Gli abbonati a Stadia Pro, infine, potranno accedere a Zombie Army 4: Dead War, SteamWorld Heist e a The Turing Test a partire dall'1 maggio, mentre Thumper non sarà più raggiungibile con la fine di aprile.