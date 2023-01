Google Stadia addio, ma il controller è salvo: sbloccato il Bluetooth con un aggiornamento

Come da programma, oggi diciamo addio a Google Stadia, il servizio di cloud gaming lanciato in pompa magna alla GDC 2019. Sebbene Google abbia annunciato rimborsi per l'hardware, in molti non volevano rinunciare al controller e fortunatamente Big G ha rilasciato un update che permette di collegarlo ad altri dispositivi e quindi continuare a usarlo - finora il controller non era ufficialmente compatibile con altre piattaforme.

Poiché il controller funziona tramite Bluetooth Low Energy, la compatibilità potrebbe variare e alcune funzionalità potrebbero non funzionare - come il feedback aptico. In linea di massima Google si è assicurata il funzionamento del controller su:

Windows 10 and 11 + Steam

macOS 13 + Steam

ChromeOS

Android

Il tool è accessibile tramite il browser (Chrome 108 e successivi) e la procedura è "web based". È necessario collegare il controller al PC tramite un cavo USB C e assicurarsi che sia carico almeno al 10%. Sul sito dedicato si leggono alcune avvertenze, come ad esempio: "Dopo aver attivato la modalità Bluetooth sul controller, non potrai più usare il Wi-Fi su Stadia. Nella modalità Bluetooth potrai comunque giocare collegando un cavo USB". Inoltre, la società afferma che il tool di sblocco del Bluetooth resterà disponibile fino al 31 dicembre 2023. "Puoi attivare la modalità Bluetooth, controllare la modalità del controller e la disponibilità di aggiornamenti Bluetooth fino al 31 dicembre 2023".

Sempre nello stesso sito ci sono delle FAQ in cui Google approfondisce alcuni dettagli, ad esempio quando si usa il controller in modalità wireless tramite Bluetooth, la porta USB e la porta da 3,5 mm non potranno essere utilizzate per le cuffie. Nel frattempo altri player continuano a offrire servizi di cloud gaming: da Sony a Microsoft, sino ad arrivare a NVIDIA con GeForce NOW e il nuovo piano RTX 4080.