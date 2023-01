GeForce NOW: ora disponibile l'abbonamento Ultimate con RTX 4080, ecco i vantaggi

Precedentemente conosciuto come GeForce NOW RTX 3080, il piano d'abbonamento più vantaggioso del servizio di cloud gaming riceve un corposo upgrade. NVIDIA ha infatti deciso di implementare le più performanti RTX 4080 per offrire maggiore potenza grafica e ulteriori feature agli utenti che decideranno di passare al nuovo abbonamento - o che sono già in possesso del 'vecchio' tier legato alla RTX 3080. Scopriamo le novità disponibili da oggi.

GFN Ultimate: cosa cambia rispetto al piano RTX 3080

L'annuncio di NVIDIA arriva in occasione del CES 2023 di Las Vegas, evento in cui la casa di Santa Clara ha presenziato presentando le sue ultime soluzioni. Nel caso di GeForce NOW, le novità passano per la scheda RTX 4080 lanciata sul mercato lo scorso novembre - e che noi abbiamo testato e recensito sulle nostre pagine. La potente GPU del colosso americano è il nuovo 'cuore pulsante' di GeForce NOW, che da oggi può quindi offrire un nuovo abbonamento: Ultimate.

"Grazie alla potenza dell’architettura di NVIDIA Ada Lovelace, i SuperPODs di GeForce NOW aggiornati con RTX 4080 offriranno più di 64 teraflops di potenza grafica ad un singolo utente, 5x rispetto ad una Xbox Series X e 1.75x rispetto alla generazione precedente di SuperPODs", scrive NVIDIA nel comunicato ufficiale diramato poche ore fa.

Il nuovo piano Ultimate è stato pensato per permettere agli utenti di GeForce NOW di giocare senza compromessi, sfruttando la potenza computazionale e le nuove funzionalità di RTX 4080.

Da oggi è quindi possibile riprodurre un gioco in cloud fino a 240 fps, con tanto di ray tracing - finché i giochi offrono tale compatibilità. Cosa più importante, è ora possibile spingere al massimo i titoli più recenti grazie al nuovo DLSS 3, anch'esso disponibile nel tier Ultimate; ad oggi, la terza versione della tecnologia di NVIDIA è disponibile in 14 giochi, tra cui i più recenti Need for Speed Unbound e Portal with RTX e nell'ultimo aggiornamento di The Witcher 3: Wild Hunt. Prossimamente il catalogo di GeForce NOW accoglierà anche l'atteso Atomic Heart.

Cosa cambia per gli utenti attualmente iscritti nel tier GeForce NOW RTX 3080? Gli abbonati passeranno automaticamente al nuovo piano Ultimate e, come spiega NVIDIA, "saranno tra i primi a vedere i benefici nel giocare con performance da GeForce RTX 4080 nel cloud, una volta che i server cominceranno ad essere operativi più avanti questo mese".

Tra gli altri 'bonus' offerti dal piano Ultimate, oltre allo streaming dei giochi fino a 240 fps, c'è il supporto a NVIDIA Reflex, soluzione che consentirà agli utenti di ridurre ulteriormente la latenza nel rendering dei giochi. Per quanto riguarda il gaming in 4K, si passa dallo streaming a 60 fps ai 120 fps, un upgrade importante per chi cerca una maggiore fluidità giocando ad alte risoluzioni. Arriva inoltre il supporto ai monitor ultrawide, fino ad una risoluzione di 3.840x1600; sono incluse anche varianti ritenute 'popolari' da NVIDIA, quali 3440x1440 e 2560x1080.

Infine, gli utenti Ultimate accederanno a sessioni di streaming più lunghe, avranno l'accesso proritario ai server più performanti e avranno la possibilità di conservare i settaggi grafici da una sessione all'altra. L'abbonamento GeForce NOW Ultimate è disponibile da oggi per i nuovi utenti a 19,99€ al mese o a 99,99€ per sei mesi. Lo streaming da SuperPODs con GeForce RTX 4080 sarà disponibile in Europa a fine gennaio, ma NVIDIA avvisa: "le quantità sono limitate".