Google rivela SIMA, una nuova intelligenza artificiale che completa i videogiochi al posto dei giocatori

Creato da DeepMind, la nota società di intelligenza artificiale acquisita da Google nel 2014, SIMA è un agente di intelligenza artificiale addestrato per portare a termine le sfide che normalmente si incontrano nei videogiochi. SIMA, che sta per Scalable, Instructable, Multiworld Agent, è attualmente in fase di sperimentazione, con DeepMind che ha lavorato con alcune software house creatrici di videogiochi per affinarne le abilità.

Alla fine dell'addestramento, SIMA sarà in grado di giocare a qualsiasi videogioco, non solamente quelli lineari ma anche ai titoli che richiedono di prendere decisioni complesse basati su mondi aperti liberamente esplorabili. Lo strumento elabora il linguaggio naturale, è capace di comprendere mondi 3D e riconosce le immagini.

Google ha collaborato con otto sviluppatori di giochi, tra cui Hello Games, Embracer, Tuxedo Labs, Coffee Stain e altri, per addestrare e testare SIMA. Il quale ha appreso a giocare titoli come No Man's Sky, Teardown, Valheim e Goat Simulator 3. Secondo quanto fa sapere Google, inoltre, SIMA non ha bisogno di un'API personalizzata per giocare o di accedere al codice sorgente dei giochi.

L'agente dispone di circa 600 abilità di base, come girare a sinistra, salire su una scala e aprire il menu per utilizzare una mappa. Questo strumento non è in grado di impersonare un NPC, ovvero simulare un personaggio non giocante all'interno di un'esperienza interattiva, come fanno le tecnologie di NVIDIA e Convai. Queste, infatti, ci permetteranno di parlare con dei personaggi che esistono solo nella simulazione come faremmo con una persona nella vita reale.

Invece, la tecnologia di Google DeepMind è pensata proprio per padroneggiare i videogiochi e, possibilmente, portarli a compimento. Per questo è stata testata anche con titoli imprevedibili come Goat Simulator: i suoi autori hanno voluto assicurarsi che potesse interagire con le situazioni più disparate, agendo nella maniera più libera e creativa possibile.