Google intende portare tutti i giochi Android su PC ed espandere il catalogo di Play Games

Google ha condiviso interessanti novità in merito a Play Games, la piattaforma dedicata al gaming del suo store digitale. L'obiettivo è espandere la libreria sia su PC che su Android con più titoli e una semplificazione per utenti e sviluppatori

Con la GDC (Games Developers Conference) di quest'anno alle porte, Google ha esposto i piani per il 2025 che prevedono di espandere l'offerta su PC, ma allo stesso tempo anche di portare giochi di alto profilo su Android. Naturalmente, al centro del progetto c'è Google Play Games, una piattaforma dedicata sulla quale Google ormai investe da diversi anni.

Nonostante la chiusura a dir poco prematura di Stadia, Google non ha mai negato di avere ancora un forte interesse nel settore gaming. Nel 2022 ha quindi rilasciato la prima beta di Play Games per PC, un'applicazione che consente di installare i propri giochi Android direttamente sui sistemi alimentati da Windows.

Sfortunatamente, ad oggi, i titoli disponibili sono pochi rispetto alle decine di migliaia pubblicati sul Play Store per dispositivi mobili. Ebbene, sembra che il 2025 sarà l'anno della svolta, poiché Google rilascerà alcuni strumenti che semplificheranno il lavoro degli sviluppatori per rendere i giochi compatibili con entrambe le piattaforme.

Questo, perché, ogni gioco disponibile su Play Games per PC avrà un badge che identificherà il livello di compatibilità con il computer: "Ottimizzato" o "Giocabile". Per quanto riguarda, invece, i titoli che non sono stati testati su Windows, questi saranno visibili solo in seguito alla ricerca da parte dell'utente.

Altra interessante novità è il supporto multi-account. In buona sostanza, i giocatori potranno collegarsi contemporaneamente ad account diversi e, grazie a "multi-instance", potranno avviare diverse sessioni, anche di giochi diversi, simultaneamente e con account differenti.

E non è ancora tutto, perché entro la fine dell'anno, Google rilascerà un nuovo SDK per consentire ai giochi di essere eseguiti nativamente su PC. In sostanza, gli sviluppatori potranno realizzare un vero e proprio porting per PC dei loro titoli in maniera decisamente più semplice e veloce.

L'obiettivo di Google è promuovere la conversione dei giochi dei grandi publisher. In particolare, l'azienda è interessata ai grandi free to play che, come da tradizione, sono caratterizzati da una forte componente di acquisti in app. Alcuni di questi, infatti, generano importanti flussi di entrate – basti pensare a Call of Duty Mobile o Diablo Immortal – per cui Google spera di trovare nel pubblico PC un nuovo bacino di utenza.

Infine, la società intende espandere il catalogo del Play Store su Android con titoli destinati in origine al PC. Parliamo di veri e propri giochi tipicamente destinati al gaming su computer e console e ne sono un esempio Dredge, TABS e Disco Elysium. Il primo è già disponibile negli Stati Uniti al costo di 25 dollari. Un prezzo tutt'altro che popolare per i dispositivi mobili, ma Google mira a rendere Android un'alternativa pratica e portatile ai dispositivi domestici.