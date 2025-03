God of War: uno spin-off in uscita quest'anno ci riporterà nell'antica Grecia?

Secondo quanto dichiarato da Jeff Grubb, è in sviluppo un nuovo spin-off di God of War ambientato nell'antica Grecia. Tuttavia, nonostante se ne vociferi da tempo, non vi è stato ancora alcun annuncio

In un post su Bluesky, Jeff Grubb è tornato a parlare del fantomatico spin-off di God of War che, secondo il giornalista, arriverà sugli scaffali entro l'anno. Sfortunatamente, ancora una volta, manca qualsiasi dettaglio in merito al gioco, ma Grubb assicura che non si tratta di una rimasterizzazione.

"OK. Me lo state chiedendo tutti, per cui ho provato a scoprire qualcosa in più. C'è ancora un progetto su God of War ambientato in Grecia in uscita quest'anno, ma non è una collezione di remaster. È un nuovo progetto su una parte secondaria della storia".

OK. Everyone keeps asking about this, so I've tried to find out more: There's still a Greek God of War thing coming out this year, but it's not a remaster collection. It's a new side-story project.



22 marzo 2025 alle ore 20:00

Circa un mese fa, infatti, Grubb parlò di una rimasterizzazione. In molti pensarono potesse trattarsi una raccolta dei capitoli originali, anche se il giornalista non ha mai fatto riferimento a titoli multipli. Tuttavia, pare che non sia prevista alcuna riproposizione dei precedenti giochi.

Inoltre, furono le stesse fonti consultate in questa occasione a riferire che God of War non sarebbe stato presente allo State of Play dello scorso febbraio. Qualche novità era attesa in occasione del 20° anniversario del gioco, anche se al momento Sony ha lanciato la celebrazione senza mostrare nulla di nuovo.

In ogni caso, le parole di Grubb sono in accordo con quelle di Tom Henderson che il mese scorso ha sostenuto l'esistenza di un nuovo progetto di God of War ambientato in Grecia. Naturalmente, almeno per il momento, si tratta di mere speculazioni e, considerando la frequenza con cui i progetti vengono cancellati, non è detto che questo discusso capitolo, laddove esistesse, vedrà effettivamente la luce.