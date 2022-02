God of War: una mod aggiunge Ray Tracing, 8K e rende la grafica strabiliante

La nuova mod di Massihancer aggiunge gli effetti in Ray Tracing e rende God of War, appena approdato su PC, più cinematografico grazie ad una mod della videocamera, del FOV e molto altro ancora. Massihancer ha utilizzato una combinazione di shader dedicati per migliorare i dettagli grafici aggiungendo poi la Global Illumination per ottenere ombre ed illuminazione realistiche anche tramite l'RT Shader di "Pascal Gilcher" via Reshade.

God of War con Ray Tracing e in 8K grazie a una RTX 3090

È stata curata anche la correzione dei colori grazie al Color Grading e notevolmente incrementata la visuale di gioco, ovvero il "FOV", così come la LOD distance. Infine, il modder ha rielaborato il Depth of Field aggiungendo anche una Mod della Videocamera che rende più cinematografica e coinvolgente ogni scena del gioco.

Il gioco, secondo quanto ci fa sapere Massihancer, gira stabilmente in 8K con tutti gli effetti in Ray Tracing abilitati per mezzo di una GeForce RTX 3090. Il video che riportiamo in questa pagina mostra sia la comparazione grafica che il gameplay Showcase in 8K mostrando i vari paesaggi presenti nel gioco e alcune scene di combattimento.

Il preset sarà disponibile gratuitamente via Patreon. Non è la prima volta che segnaliamo una delle bellissime mod di Massihancer: non perdete il lavoro che ha fatto su Star Wars Battlefront!