Star Wars Battlefront in 8K con Ray Tracing è una favola, vedere per credere

Quando è stato rilasciato Star Wars Battlefront nel 2015 ha meravigliato tutti per i suoi effetti visivi, il dettaglio della grafica e la fluidità consentiti dal motore Frostbite, offrendo un'esperienza multiplayer senza precedenti all'interno dell'immaginario di Star Wars. Ma come sarebbe se fosse un titolo rilasciato oggi? Ce lo fa capire Giulio Guglielmi aka Massihancer, che ci segnala la sua ultima mod, con la quale rende il titolo DICE in 8K e con supporto al Ray Tracing.

Star Wars Battlefront (2015) ringiovanito da una mod

La mod è stata realizzata inizialmente con il programma "ENB series" e poi successivamente convertita con "Reshade", ci spiega Massihancer. Ha utilizzato molti shader grafici dedicati, alcuni dei quali creati e modificati ad hoc. Il Ray Tracing, oltre ad introdurre delle riflessioni realistiche, contribuisce al miglioramento dell'illuminazione e di molti altri dettagli del gioco creando luci e ombre realistiche in tempo reale.

Per questo passaggio, il modder ha utilizzato anche l"RT Shader" Beta di Pascal Gilcher e, per ottenere un effetto Ray Tracing ancora più credibile, ha aggiunto alcuni shader personalizzati per potenziare gli effetti di illuminazione sia delle luci dirette sia di quelle indirette (la "Global illumination"). L'effetto risulta molto credibile anche perché è stato utilizzato un "fog trasparency detector".

Massihancer ha anche creato un Tonemap e un Depth of Field dinamico molto simile a quello visto sull'Unreal Engine 5 Tech Demo di Epic Games e migliorato diversi aspetti del gioco tra cui i "Godrays" ("fumo volumetrico"), le Nuvole e le Particelle durante le esplosioni dei raggi laser. Infine, non poteva mancare l'aggiunta di un "Color Grading" di impatto filmico ed una Camera mod che reagisce al movimento sul campo di battaglia. La mod è renderizzata in 8K grazie all'uso di una GeForce RTX 3090.

Il video ci mostra i risultati del lavoro di Massihancer con uno showcase di 2 minuti e mezzo, le comparazioni grafiche tra la versione Vanilla originale in 8K e la Mod Grafica e un estratto di Gameplay su Tatooine, famoso pianeta con 2 soli, e sul pianeta lavico di Sullust.

La mod è ancora un "work in progress" ma Massihancer sta valutando di introdurre un early access su Patreon nelle prossime ore. Una volta ultimata ed ottimizzata, sarà rilasciata gratuitamente per tutti.