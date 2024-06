God of War Ragnarock: ecco una prima comparativa tra la versione PC e quella PS5

Il canale Cycu1 ha pubblicato una prima comparativa tra la versione PS5 e quella PC di God of War Ragnarock. Chiaramente, il confronto si basa sul materiale pubblicitario condiviso da Sony all'annuncio dell'edizione PC. Tuttavia, è sufficiente per osservare diversi miglioramenti rispetto alla controparte console.

Seppur il materiale a disposizione sia a dir poco limitato, già dalle scene presenti nel trailer di annuncio è possibile notare un sensibile miglioramento dell'illuminazione, con le zone d'ombra gestite in maniera più realistica rispetto a quanto si ottiene sull'ammiraglia di Sony.

Migliorano anche i riflessi e in generale il livello di dettaglio, donando al capolavoro di Santa Monica un notevole impatto visivo nelle cinematiche. Infine, è possibile notare un miglioramento anche dell'occlusione ambientale anche se, ovviamente, bisognerà attendere il 19 settembre per appurare quanto effettivamente intervenga nelle fasi di gameplay.

Il porting per PC di God of War Ragnarock è stato realizzato da Jetpack Interactive, studio che si è già occupato di portare sulla piattaforma Windows il primo capitolo del nuovo filone narrativo dedicato a Kratos.

L'edizione per computer supporterà tutte e tre le più recenti tecnologie di upscaling dei maggiori produttori di GPU, ovvero NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 e Intel XeSS 1.3. Inoltre, come di consueto per i titoli di Sony, God of War Ragnarock sarà interamente giocabile nei formati ultrawide fino al 48:9.