Giochi VR tramessi wireless su Meta Quest 2, 3 e Pro: arriva il supporto nativo in Steam

Quanti utenti di Steam utilizzano dispositivi di Realtà Virtuale? Molto pochi, a giudicare dall'ultimo sondaggio hardware e software di Steam, precisamente solo l'1,23%. Allo stesso tempo, fra tutti i possessori di visori VR, quello di gran lunga più popolare è Meta Quest 2, che viene utilizzato da circa il 40% degli utenti Steam dotati di una soluzione VR. Questo visore è stand-alone, ovvero non si connette con un cavo al PC (in modo da evitare grovigli fastidiosi) e necessita quindi che le immagini di gioco vengano trasmesse in maniera wireless sul dispositivo.

Per i possessori di Quest 2, ma anche del nuovo Quest 3, così come di Quest Pro, arriva un'ottima notizia: Valve ha annunciato che la tecnologia di trasmissione di Steam Link è ora disponibile su Meta Quest 2, 3 e Pro e permette di giocare in modalità wireless ai giochi VR presenti nella Libreria di Steam. Gli utenti di Steam potevano già trasmettere wireless le immagini di gioco elaborate dal PC al visore con Oculus Air Link e Virtual Desktop ma il supporto nativo semplifica sicuramente il processo di configurazione, migliora la comodità e aumenta anche le prestazioni.

Meta Quest 2, 3 e Pro: come giocare wireless con Steam

Oltre al visore compatibile, per poter godere del supporto a Steam Link al meglio delle prestazioni occorre possedere un Router connesso con cavo al PC in grado di mettere a disposizione del visore una rete con banda da 5 GHz. Steam e SteamVR devono essere installati sul PC, così come almeno un sistema operativo della famiglia Windows 10 o più recente. Il visore e il PC devono essere ovviamente connessi alla stessa rete Wi-Fi mentre sul visore deve essere scaricata l'app gratuita Steam Link, mentre quest'ultima guiderà nella connessione wireless tra il computer e il visore.

Sempre restando nel mondo della VR, a partire dalla giornata di oggi parte il Festival della realtà virtuale di Steam, con sconti e demo su giochi in realtà virtuale di tutti i generi, già pubblicati e in arrivo. Ricordiamo, infine, che Valve non ha nel proprio catalogo un dispositivo di realtà virtuale stand-alone come quelli della famiglia Quest, nonostante sia un produttore di periferiche VR. I più maliziosi affermano che il supporto di oggi allontana ancor più la possibilità di un dispositivo con queste caratteristiche da parte del produttore di Steam.