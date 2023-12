Giochi PlayStation su Steam: trapelati i dati, Horizon Zero Down è il gioco più venduto

Nelle scorse ore è trapelata una mail interna di Sony in cui è rappresentata un'infografica delle vendite Steam dei giochi PlayStation. Sfortunatamente, i dati risalgono a febbraio 2023 – la slide riporta febbraio 2022, ma potrebbe trattarsi di un refuso, dato che appaiono giochi rilasciati successivamente – il che esclude The Last of Us Parte I dal conteggio, ma i numeri si presentano decisamente promettenti.

Come evidenzia il grafico, a febbraio si è confermato come il gioco first-party più venduto Horizon: Zero Dawn che ha superato i 3,3 milioni di copie su Steam. A seguire vi è God of War, quarto capitolo dedicato al semidio Kratos che ha segnato il rilancio della serie, in origine rilasciato su PS4.

Lo schema evidenzia anche un aspetto decisamente interessante: Marvel's Spider-Man Remastered ha totalizzato solo 400.000 vendite in meno in sei mesi rispetto a Days Gone che però era stato pubblicato oltre un anno prima. Un indice della crescente popolarità del marchio PlayStation anche tra i giocatori PC.

La coda della classifica la occupano la trilogia di Uncharted e Marvel's Spider-Man Miles Morales che non hanno raggiunto il mezzo milione di copie, mentre Sackboy: A Big Adventure chiude la classifica superando appena le 60.000 copie.

Come premesso, manca all'appello The Last of Us Parte I, anche se il rilascio del gioco è stato piuttosto travagliato. Sappiamo che nel periodo di lancio, all'incirca nel primo mese, il gioco ha venduto solo 368.000 copie, nonostante fosse una delle esclusive più attese dai giocatori su PC. Di conseguenza, non sarebbe una sorpresa se fosse rimasto dietro a Marvel's Spider-Man Remastered.

In ogni caso, come evidenziato dalla stessa Sony a maggio, il mercato PC rappresenta un importante bacino di utenza che ormai non può più essere trascurato. Alla luce di quanto mostrato in questa slide, è piuttosto evidente la ragione per cui la società giapponese abbia deciso di portare su PC Horizon Forbidden West in tempi piuttosto brevi rispetto al precedente capitolo. Per lo stesso motivo, è quindi lecito aspettarsi che, subito dopo l'ultima avventura di Aloy, il prossimo a sbarcare su PC sia God of War Ragnarok.