Giochi Activision su Game Pass? Il CEO di Xbox conferma: non prima del 2024

Activision Blizzard lo aveva anticipato e Phil Spencer, capo di Microsoft Gaming, lo ha confermato: i giochi del publisher americano non arriveranno su Game Pass prima del 2024. In questo caso, però, Spencer pare riferirsi all'intero catalogo e non solo a titoli specifici come Call of Duty: Modern Warfare III o Diablo IV.

Naturalmente, ora che l'accordo è ufficialmente finalizzato, sono molte le persone in trepidante attesa di vedere i giochi inseriti nel catalogo del proprio abbonamento. È una richiesta ricorrente e legittima alla luce di quanto ha investito la società di Redmond nel suo servizio.

Tuttavia, a differenza di come è stato per quella con Bethesda, l'unione tra Activision Blizzard King e Microsoft ha dovuto affrontare numerosi ostacoli e opposizioni. In particolare, l'incertezza sull'approvazione da parte della CMA britannica pare abbia determinato un rallentamento dei lavori.

Nel video pubblicato sul canale ufficiale di Xbox, infatti, Spencer appare anche un po' rammaricato di come siano andate le cose e, quindi, di non poter offrire qualche titolo di Activision Blizzard in tempi brevi agli abbonati. Tuttavia, il CEO è stato decisamente ottimista per il futuro: nelle prossime settimane farà personalmente visita agli studi del publisher e non ha escluso il ritorno di grandi franchise lasciati in sospeso finora.

Nelle scorse settimane, uno dei più discussi è stato Guitar Hero, un party-game che con alti e bassi ha rappresentato uno dei titoli per tutta la famiglia tra i più apprezzati già dai tempi di PlayStation 2. Ma non è l'unica perla seppellita tra gli archivi di Activision: altre saghe degne di nota sono sicuramente King's Quest, Soldier of Fortune o Tenchu, ad esempio, che potrebbero trovare tra le mura di Microsoft nuova linfa.

Nel frattempo, sembra che le voci secondo cui alcuni titoli più datati della serie Call of Duty sarebbero arrivati su Game Pass già entro fine anno non trovino conferma nelle parole di Spencer. Per tale motivo, non rimane che attendere ulteriori sviluppi che non dovrebbero tardare ad arrivare.