Genshin Impact è il gioco per iPhone dell'anno, secondo Apple

Apple ha decretato i migliori giochi e app del 2020 su App Store e Genshin Impact è il vincitore del premio come miglior gioco dell'anno per iPhone. Si tratta di un gioco di ruolo orientale visivamente accattivante e ambientato su un grande mondo di gioco aperto, che ha richiesto alla cinese MiHoYo un investimento di circa 100 milioni di dollari. Si tratta di un investimento decisamente oneroso, che fino a poco tempo fa era prerogativa degli ambiti videoludici console e PC. Secondo Sensor Tower, Genshin Impact ha fatturato 393 milioni di dollari nei primi due mesi dal lancio.

Apple ha usato il principio dell'"utilità" per i premi di quest'anno, ovvero ha premiato quelle app che in un modo o nell'altro ci aiutano ad affrontare la pandemia. Genshin Impact certamente sta aiutando a distogliere le nostre attenzioni dal bruttissimo periodo che stiamo vivendo, mentre fra le altre app premiate troviamo Wakeout! di Andres Canella e Zoom come miglior app per iPad dell'anno.

Tornando ai giochi, Disco Elysium è stato premiato come miglior gioco per Mac dell'anno e Legends of Runeterra ha vinto il corrispondente premio nel caso di iPad. Tra gli altri giochi premiati troviamo Dandara Trials of Fear (Apple TV) e Sneaky Sasquatch (Apple Arcade).

Genshin Impact, anche su Android, Windows e PS4

Qualche giorno fa Genshin Impact è stato premiato come miglior gioco del 2020 anche da Google. Si tratta di un gioco di ruolo free-to-play che mette insieme la passione dei suoi sviluppatori verso i fumetti, l'arte e le storie. Sviluppato in Unity e disponibile anche su Windows e PS4, Genshin Impact porta i giocatori a reclutare personaggi con cui combattere in un mondo ricco di dettagli e di bellezza. Il combattimento è veloce e fluido: ogni scontro è uno spettacolo da ammirare. Anche su smartphone, infatti, Genshin Impact si prefigge di mantenere una grafica di qualità da PC. Nel 2021, Genshin Impact arriverà anche su PS5 e Nintendo Switch.

MiHoYo è uno studio formato nel dicembre del 2011 da tre studenti laureandi. Hanno iniziato con giochi in stile anime e poi si sono dedicati al loro attuale progetto, portando il team di sviluppo a 400 persone. La potenza di elaborazione degli smartphone recenti sta aumentando molto rapidamente, e indirettamente ce ne accorgiamo dalla complessità della grafica di certi giochi rilasciati nel recente periodo, come Genshin Impact (avevamo visto anche Seven Deadly Sins).

Il team di sviluppo si è rivolto a delle orchestre sinfoniche per la colonna sonora di Genshin Impact, una a Londra e l'altra a Shanghai. Le scommesse di questi ragazzi cinesi sono state ampiamente ripagate, con più di 50 milioni di download. Puntare sulla qualità e sull'arte, in questo caso, ha funzionato, anche e soprattutto su mobile.

Genshin Impact: come scaricarlo

Genshin Impact è disponibile su App Store, Google Play, PC e PS4. Così come per le versioni mobile, anche queste ultime due si scaricano gratuitamente.