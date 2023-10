GeForce NOW: gli utenti europei dovranno pagare di più, i costi sono aumentati!

Aumenti in vista anche per gli utenti di GeForce NOW, il servizio in abbonamento per lo streaming di videogiochi. Le variazioni di prezzo sono previste esclusivamente per i clienti europei e canadesi a partire dal primo novembre, mentre quelli statunitensi potranno continuare a fare riferimento all'attuale listino.

In particolare, la sottoscrizione mensile aumenterà di 2 euro/sterline e di 10 euro/sterline per quella semestrale. Agli utenti canadesi andrà senza dubbio peggio, poiché i rialzi saranno rispettivamente di 6 dollari e 20 dollari.

Stando a quanto riportato da NVIDIA, la ragione dei rincari è "l'aumento dei costi operativi" nei rispettivi paesi. Tuttavia, gli utenti che hanno sottoscritto il piano Founders for Life potranno continuare a pagare il prezzo promesso da NVIDIA in sede di contratto.

Numeri alla mano, i prezzi nel nostro paese per l'abbonamento Priority saranno 10,99 euro mensili o 54,99 euro semestrali. Il pacchetto Ultimate che dà l'accesso a un RIG con GeForce RTX 4080, salirà a 21,99 euro per il rinnovo mensile e 109 euro per quello semestrale.

Un periodo in cui gli aumenti di prezzo stanno coinvolgendo un po' tutto il settore dell'intrattenimento. NVIDIA è solo l'ultima ad annunciare una revisione dei listini: già Microsoft a fine settembre aveva comunicato i nuovi prezzi di Xbox Game Pass, mentre alcuni giorni fa Netflix ha fatto sapere che il piano base sarà rimosso, di conseguenza chi vorrà rimuovere le pubblicità dovrà pagare almeno 12,99 euro al mese, oltre il 60% in più rispetto al piano base da 7,99 euro.