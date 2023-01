GeForce NOW anche sulle automobili: cloud gaming sulle auto di Hyundai, BYD e Polestar

Al CES 2023 NVIDIA ha annunciato lo sbarco del servizio di cloud gaming GeForce NOW a bordo delle automobili. Hyundai Motor Group, BYD e Polestar - già membri dell'ecosistema NVIDIA DRIVE - saranno i primi produttori di auto a fornire l'esperienza di gaming in streaming sui propri veicoli.

"Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti il ​​meglio in termini di tecnologia, comfort design e ora le ultime novità in fatto di giochi tramite il servizio di cloud gaming ad alte prestazioni NVIDIA GeForce NOW", ha affermato Stella Li, vicepresidente di BYD e CEO di BYD America. "L'esperienza di guida delle nostre vetture sta diventando sempre più sofisticata, divertente e sostenibile".

L'esperienza sarà fruibile dal guidatore e dai passeggeri sui sedili anteriori solo mentre sono parcheggiati o in sosta per la ricarica, mentre quelli sui sedili posteriori potranno giocare in qualsiasi momento con il veicolo in movimento. Nella giornata di ieri NVIDIA ha presentato il nuovo piano Ultimate di GeForce NOW basato su RTX 4080.

Hyundai è già partner di NVIDIA Drive, il servizio di infotainment, integrato in tutta la sua flotta. A marzo BYD ha annunciato l'integrazione della piattaforma NVIDIA DRIVE Hyperion nei NEV (Neighborhood Electric Vehicles), ovvero nei veicoli elettrici di prossimità urbana, a partire dalla prima metà di quest'anno. Polestar, invece, adotterà il system on chip NVIDIA DRIVE Orin nella futura Polestar 3.