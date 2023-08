GeForce NOW: 41 nuovi giochi in arrivo ad agosto, tra cui alcuni titoli Bethesda

GeForce NOW si prepara ad accogliere 41 nuovi giochi ad agosto, ma non è tutto: stanno per arrivare anche i primi titoli di Bethesda, giochi delle acclamate serie DOOM, Quake e Wolfenstein, per effetto della partnership con Microsoft. Al momento non ci sono dettagli, ma arriveranno nel corso delle prossime settimane.

Il servizio di cloud gaming di NVIDIA celebra questo mese il rollout di Ultimate negli Stati Uniti e in Europa, dando così modo ai clienti di queste regioni di accedere alla potenza della GeForce RTX 4080 (qui le nostre impressioni).

NVIDIA ha quindi completato l'installazione dei SuperPOD con GeForce RTX 4080, consentendo agli appassionati di giocare in 4K fino a 120 fps oppure fino a 240 fps in Full HD, attingendo a tecnologie quali DLSS 3 e Reflex.

Per quanto riguarda i giochi, non solo i titoli di Bethesda, ma NVIDIA coglie l'occasione per ricordare il debutto di Baldur's Gate 3, già presente sulla piattaforma. Questa settimana il servizio accoglierà i seguenti titoli:

F1 Manager 2023 (Nuovo lancio su Steam, 31 luglio)

Bloons TD 6 (Gratis su Epic Games Store, 3 agosto)

Bloons TD Battles 2 (Steam)

Brick Rigs (Steam)

Demonologist (Steam)

Empires of the Undergrowth (Steam)

Stardeus (Steam)

The Talos Principle (Steam)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (Steam)

Yet Another Zombie Survivors (Steam)

Di seguito la lista degli altri giochi in arrivo nel mese di agosto: